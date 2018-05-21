السيسي يصدق على قانوني "القومية للأنفاق" و"الزراعة"

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم، القانون رقم 33 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، وعقب تصديق رئيس الجمهورية عليه.

ومن أبرز المواد المعدلة إضافة المادة الثانية مكرر 1، والتى تجيز للهيئة فى سبيل تحقيق أغراضها بعد موافقة وزير النقل، انشاء شركات مساهمة بالاشتراك مع شركاء آخرين لإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككي بالجر الكهربائي للقيام بالأعمال التي تدخل في نطاق أغراضها ويجوز تداول أسهم هذه الشركات.

التعديلات تجيز مشاركة الاشخاص الطبيعية والاعتبارية فى إدارة وصيانة خطوط مترو الانفاق.. وقانون الزراعة يحظر بقرار من الوزير زراعة محاصيل معينة في مناطق محددة

وتجيز المادة منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين وغيرهم سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أم اعتباريين لإنشاء وإدارة استغلال وصيانة أي من مشروعات خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككي بالجر الكهربائي، وذلك دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 61 لسنة 1958 في شأن الامتيازات المتعلقة باستثمار الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز وقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998.

ونشرت الجريدة الرسمية، أيضًا القانون رقم 34 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة، الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، عقب تصديق رئيس الجمهورية عليه.

ومن أبرز التعديلات التي تضمنها قانون الزراعة المادة 1 فيما تضمنه من أنه "لوزير الزراعة طبقًا للسياسة العامة التي تقررها الدولة وبالتنسيق مع وزير الموارد المائية والري أن يحظر بقرار منه زراعة محاصيل معينة فى مناطق محددة".

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