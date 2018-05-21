تفاصيل اجتماع السيسي مع رئيس الحكومة ووزير البترول

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء محمد أمين نصر، رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وجمال نجم نائب محافظ البنك المركزي.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع جاء في إطار متابعة استراتيجية وزارة البترول في تطوير وإنشاء المعامل والمنشآت والشبكات الخاصة بقطاع البترول والغاز، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس بالإسراع من الانتهاء من البنية التحتية لهذا القطاع، وعرض وزير البترول تفاصيل مشروع إقامة مجمع متكامل للتكرير والبتروكيماويات بمحافظة السويس، ومشروع تأسيس مجمع التكسير الهيدروجيني للمازوت بشركة أسيوط لتكرير البترول واستعرض في الإطار المؤشرات الاقتصادية ودراسات الجدوى الخاصة بالمشروعين ومصادر تمويلهما، فضلاً عن الإجراءات التي تم اتخاذها في إطار الشروع في التنفيذ.

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة، أن المهندس طارق الملا، استعرض أيضًا خلال الاجتماع آخر تطورات أنشطة البحث والحفر الاستكشافي للتنقيب على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى الاهتمام بتلك الأنشطة بالنظر لنسب النجاح التي تحققت مؤخرًا في عدد من المواقع، والتي تعطى مؤشرات على استمرار تحقيق المزيد من الاكتشافات.

وذكر راضي، أن الرئيس وجه بسرعة البدء في تنفيذ المشروعين، مشيرًا إلى أن المشروعات تساهم في تأمين احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية بصورة أكثر استقرارًا، وتساعد في تخفيض استيراد المنتجات، بما يسهم في توفير الموارد المالية للدولة وتحقق الاستفادة المثلى منها، في الإطار العام بحسن إدارة أصول الدولة ومواردها.