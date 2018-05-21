رئيس الغرف التجارية: خسرت 80% من ممتلكات والدي في أول عملية تجارية

قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إنه فضَّل العمل في مجال التجارة الدولية عن العمل السياسي منذ تخرجه من الجامعة عام 1971، رغم انتمائه لأسرة وفدية سياسية عريقة، مضيفاً: "أنا مليش في السياسة، ولا أمتلك مقومات السياسي الناجح، ولم أمارس العمل السياسي ولم يسبق لي الإنضمام لأي حزب".

أضاف "الوكيل" في حواره مع الإعلامية منال السعيد، ببرنامج "نجوم الإدارة" علي شاشة قناة المحور الفضائية، أن والده وجده كانا يملكان بعض الشركات العاملة في مجالات الأرز والزيوت والقطن، وأنه خسر 80% مما ورثه عن والده في أول عملية تجارية قام بها.