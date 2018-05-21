الكرملين يتهم بريطانيا بأن لديها "هوس معاداة روسيا"

اتهم الكرملين بريطانيا، اليوم الإثنين، أن لديها "هوس معاداة روسيا" محذرا من ان هذا التوجه يمكن ان يأتي بنتائج عكسية ويتسبب بابتعاد المستثمرين الاجانب.

وكانت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني اصدرت الاثنين تقريرا اتهمت فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحلفاءه ب"اخفاء وتبييض اصولهم الفاسدة في لندن".

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم بوتين للصحافيين "نشهد هوسا بريطانيا غير مسبوق في معاداة روسيا يظهر باشكال عدة".

وأضاف "لا شك لدي أن مثل هذه التصرفات لن تمر على المستثمرين من الدول الاخرى بدون ملاحظة".

وتابع ان "العديد من الدول تعمل من أجل تحسين قدرتها على استقطاب الاستثمارات، وهذه برأيي خطوة في الطريق المعاكس".

ودعت اللجنة الحكومة البريطانية الى وقف تدفق الاموال الروسية المشبوهة عبر لندن، ودعت بريطانيا الى تشجيع التحرك الدولي لسد الثغرات في نظام العقوبات الحالي المفروض على موسكو.

وذكرت تقارير الاعلام مؤخرا ان تأشيرة رومان ابراموفيتش مالك نادي تشيلسي لكرة القدم لدخول بريطانيا انتهت وأن عملية منحه تأشيرة جديدة استغرقت وقتا اطول من المعتاد.

وقال بيسكوف ان لا علم له بالأمر الا انه اكد ان بريطانيا تعامل العديد من رجال الاعمال الروس بشكل غير منصف.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي طردت دبلوماسيين روسا وتعهدت اتخاذ اجراءات جديدة بحق منتهكي حقوق الانسان بعد هجوم بغاز الاعصاب على جاسوس روسي سابق في سالزبري القت لندن بمسؤوليته على موسكو التي نفت التهمة بقوة.