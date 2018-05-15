الكرملين يعبر عن "اشد القلق" حيال الوضع في غزة

أعرب الكرملين، اليوم الثلاثاء، عن "اشد القلق" غداة مقتل عشرات الفلسطينيين في مواجهات دامية على الحدود بين قطاع غزة واسرائيل اثر تظاهرات احتجاجا على تدشين السفارة الاميركية في القدس الاثنين.

وصرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف ان "الوضع وخصوصا مقتل عشرات من الفلسطينيين يثير اشد القلق بالتأكيد".

وقال بيسكوف "إن موسكو عبرت منذ البداية عن القلق إزاء أعمال الولايات المتحدة التي يمكن أن تؤدي إلى إثارة التوتر في الشرق الاوسط".

وتابع "مع الاسف هذا ما تسببت به".

وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كانون الأول/ديسمبر الماضي من أن قرار الولايات المتحدة نقل سفارتها من تل ابيب إلى القدس "لا يساعد في ضبط الوضع في الشرق الاوسط بل يزعزع الوضع المعقد اساسا".

وقال "نتابع الوضع من كثب ونعتبر كالسابق أن على جميع الاطراف وكافة الدول وخصوصا اعضاء اللجنة الرباعية، تجنب أي اعمال من شأنها أن تفجر التوترات". وتضم اللجنة الرباعية الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة وروسيا.

والقدس إحد الملفات الشائكة في النزاع الاسرائيلي-الفلسطيني، ويطالب الجانبان بها عاصمة.

وغالبية الاسرة الدولية لا تعترف رسميا بالقدس عاصمة لاسرائيل، وغالبية السفارات موجودة في تل ابيب.