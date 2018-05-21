جرجس: قصور شديد من "تنشيط السياحة" للترويج لمسار العائلة المقدسة

قال نادر جرجس عضو اللجنة الوزارية لإحياء مسار العائلة المقدسة التابعة لوزارة السياحة، إن "هناك قصور شديد في الدعاية والترويج للمسار؛ فهيئة التنشيط السياحى لم تدشن حتى الآن أي إعلانات دعائية لرحلات المسار، رغم أننا طالبنهم بذلك أكثر من مرة".

وأضاف لـ"الوطن"، أن عدد من الشركات تقوم بمجهود منفرد لجذب السياح الراغبين فى زيارة المسار كأحد برامج الحج الفاتيكاني من كل "الأرجنتين - بيرو-أمريكا - كوريا الجنوبية -أستراليا - اليونان - قبرص -فرنسا - روسيا - بولندا - إيطاليا - اسبانيا - البرتغال"، وهي الدول التى يقبل سائحيها على زيارة المواقع الدينية.