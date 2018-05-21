الواحات البحرية تطالب مواطنيها بالإسراع في تقديم طلبات تقنين وضع اليد

أكد تيسير عبد الفتاح، رئيس مركز ومدينة الواحات البحرية، أن الوحدة المحلية لمركز الواحات البحرية طالبت المواطنين بنطاق مركز الواحات وكافة القرى التابعة لها بالإسراع في تقديم طلبات تقنيين وضع اليد على الأراضي الزراعية والمباني الخاصة بالمواطنين طبقًا لأحكام القانون 144 لسنة 2017 ولائحته التفيذية.

وأشار إلى أن آخر موعد لتلقي الطلبات 14 يونيو المقبل ولن يلتفت إلى طلبات تقدم بعد هذا الموعد، وسوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تكفل حماية أملاك الدولة ضد أي متعدي لم يتقدم بملف تقنين لوضع اليد قام بالبناء أو الزراعة على أرض أملاك الدولة.