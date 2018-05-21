دعوى قضائية تطالب بإلزام الحكومة بصرف سيارة طبية مجهزة لمعاق

أقام أبو الخير محمد المحامي، وكيلا عن عطية حميدة، من ذوي الاحتياجات الخاصة، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالب فيها بوقف قرار المجالس الطبية المتخصصة فيما تضمنة من حرمان موكلة من الحصول على سيارة طبية مجهزة واعتباره كأن لم يكن مع إلزام الحكومة بتسليمه سيارة مجهزة طبيا لكونه مريض بشلل الأطفال.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 42158 لسنة 72 ق، كل من وزير الصحة ومدير عام الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة.

وذكرت الدعوى، أن المدعي حصل على شهادة تأهيل اجتماعي صادرة طبقا للقرار رقم 39 لسنة 1979 من مديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ وأن حالته شلل أطفال بالطرف السفلي الأيسر وضمور بالعضلات، وذلك بحسب تقرير لجنة وزارة الصحة.

وأضافت الدعوى، أن التقرير تضمن معافة بصره بنسبة 6 علي 18 وأنه لا يستخدم نظارة وأن حالته الصحية تستدعي استعمال سيارة مجهزة طبية وذلك بعد انقضاء المدة المتفق عليها بالقانون من مرور 5 سنوات من الكشف، وأنه بعد انتهاء المدة ذهب للتقديم على السيارة إلا أنهفوجئ بقرار اللجنة بانه غير لائق.

وذكر أنه بإجراء الكشف تبين أن نظره قوي وسليم وأن القرار مخالف للقانون والدستور ومبدأ تكافؤ الفرص، الأمر الذي أصابة بأضرار نفسية نتيجة عدم قدرته على الحركة بسهولة والتي تتطلب حصولة على سيارة طبية.