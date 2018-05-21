رئيس جامعة دمنهور يترأس لجنة اختيار عميد جديد لكلية التربية

ترأس اليوم، الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، لجنة اختيار عميد جديد لكلية التربية، بعضوية الدكتور علي صوان مفوض رئيس الجامعة لقطاع شئون التعليم والطلاب، والدكتور جمال عمران عميد كلية الصيدلة ومفوض رئيس الجامعة لقطاع الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمود مصطفى الشال أستاذ بقسم أصول التربية بكلية التربية، والدكتور عاصم عبد المطلب محروس أستاذ بقسم العلوم الاجتماعية بكلية التربية، والدكتورة هالة محمد طليمات.

وتقدم للترشيح لمنصب عميد كلية التربية كل من الدكتور محمد إبراهيم محمد أبو خليل الأستاذ بقسم الأصول والقائم بعمل وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع، والدكتور سامي فتحي عبد الغني، عمارة أستاذ ورئيس قسم أصول التربية، والدكتور مدحت سيد أحمد الأنصاري أستاذ ورئيس قسم العلوم الاجتماعية، والدكتورة أمل محمد بيومي مهران أستاذ التاريخ القديم بقسم العلوم الاجتماعية، والدكتور محمد عبد الحميد محمد خليفة أستاذ ورئيس قسم اللغة العربية، والدكتور فتحي درويش عشيبة وكيل كلية التربية للدراسات العليا.