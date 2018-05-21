محافظ بني سويف يكرم فريق "متحدي الإعاقة" لفوزه بكأس مصر لكرة المكفوفين

كرم المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، اليوم الإثنين، فريق نادي مبارك الرياضي لمتحدي الإعاقة شرق النيل، بعد فوزه ببطولة كأس مصر لكرة الهدف مكفوفين، والتي استضافتها محافظة بورسعيد في أبريل الماضي.

وسلم المحافظ الجوائز المادية للاعبي الفريق والذين حملوا كأس البطولة بعد فوزهم باللقب، خلال لقائه بأعضاء الفريق بديوان عام المحافظة، وفي حضور النائب على بدر عضو مجلس النواب، واللواء خميس أبو الفضل السكرتير العام المساعد، وأحمد سرور مدير عام الشباب والرياضة، وسيد سعد مدير إدارة شؤون ذوي الإعاقة بالإدارة العامة لخدمة المواطنين بالديوان العام، والكابتن سعد ربيع محمود رئيس نادي مبارك لمتحدي الإعاقة، ومحمد عبدالعليم صابر عضو مجلس إدارة النادي.

وأعرب المحافظ عن سعادته بالإنجاز الذي حققه أبناء النادي بفوزهم ببطولة كأس مصر لكرة الهدف للمكفوفين، مشيرا إلى أن مشاركة لاعبين من أبناء المحافظة من ذوي الإعاقة في المسابقات ووالبطولات الدولية والمحلية وحصولهم على المراكز المتقدمة فخر لأبناء المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن بني سويف تسير بخطوات مدروسة نحو توفير متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة لتوفير احتياجاتهم الأساسية، وإتاحة كافة الفرص والمتطلبات اللازمة لإدماجهم في المجتمع وممارسة حياتهم بشكل شبه طبيعي، بالإضافة إلى الإستفادة من قدراتهم الخاصة في بناء والإرتقاء بالوطن، مؤكدا أن الاهتمام بهذه الفئة له أولوية فى خطة عمل الدولة فى المرحلة الحالية، خاصة في ظل إعلان السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2018 عاماً للأشخاص ذوي الإعاقة.

ومن جانبه أوضح سيد سعد، أن فريق نادي مبارك لمتحدي الإعاقة استطاع الحصول على المركز الأول في بطولة كأس مصر لكرة الهدف للمكفوفين، والتي أقيمت منافساتها في الفترة من 11 إلى 14 أبريل الشهر الماضي بالصالة المغطاة ببورسعيد بمشاركة 12 فريقاً تم تقسيمها إلى 3 مجموعات، حيث فاز فريق نادي مبارك لمتحدي الإعاقة على فرق : قويسنا، و الحرية ببورسعيد، ألعاب دمنهور، ليصعد لدور الثمانية ويفوز على نادي السكة الحديد ليتأهل للدور قبل النهائي الذي تقابل فيه مع مركز شباب الجزيرة ويهزمه بنتيجة 13/5 ليلعب المباراة النهائية ويتوج باللقب بعد فوزه على نادي غار حراء بنتيجة 9/5.