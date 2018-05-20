إصابة 3 عاملات باختناق إثر استنشاقهن مبيدا حشريا في بني سويف

أصيبت 3 من العاملات بأحد مصانع تجفيف الخضروات بشرق النيل بمحافظة بني سويف، اليوم، بحالات اختناق.

وانتقلت 3 سيارات تابعة لمرفق إسعاف بني سويف إلى مكان الحادث، ونقلت المصابات إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج.

وتبين أن المصابات هن "عبير.م.ق" 28 سنة مقيمة بقرية باروط التابعة لمركز بنى سويف، و"صفاء.إ.د" 35 سنة مقيمة بالغمراوى بمدينة بني سويف، و"سناء.ف.ص" 22 سنة، مقيمة بمركز ببا.

كما تبين أن المصابات الثلاث استنشقن مبيدًا حشريًا بطريق الخطأ، وتم نقلهن لقسم الاستقبال بمستشفى بني سويف الجامعي، لتلقي العلاج اللازم وإجراء الإسعافات الأولية.