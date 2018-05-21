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الوطن

هاني مهنا: فرحة العمل مع "أم كلثوم" كاللعب في كأس العالم

اليوم PM 06:31
كتب: محمود البدوي
هاني مهنا: فرحة العمل مع "أم كلثوم" كاللعب في كأس العالم

هاني مهنا

قال الموسيقار هاني مهنا، إن فرحة العمل مع كوكب الشرق السيدة أم كلثوم كاللعب في كأس العالم، موضحًا أن أم كلثوم من الطراز الغريب والفريد ولا يمكن مقارنتها بأي مطربة أخرى، حيث إنه دخل التاريخ بعمله معها، على حد قوله.

وأضاف "مهنا"، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، على قناة "تن"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد: "عبد الحليم حافظ كان يحب العازف الشاطر وزي الطفل عنده حب التملك، ولما جالي شغل مع أم كلثوم وأول عمل كان ليلة حب، وأول ما عرف قالي (مبروك ياسيدي) مش  من قلبة كده، كأنه مش عاوزني أروح لحد تاني".

وعن المطربة سميرة سعيد، وزجته السابقة، قال: "فنانة شاطرة أوي، وهي صوتها في طرب ودلع، وحتى في الدراما بتاعتها مش بتزهق منها ودائما نبرتها ذكية"، موضحًا أن سميرة تعلمت الغناء بسرعة وقام بتلحين لها أغاني مصرية وغربية، وكذلك اغاني لأفراح كبار الأمراء بالسعودية.

 

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