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الوطن

محافظ بني سويف يستقبل نائب وزير الزراعة

منذ 57 دقيقة
كتب: عمرو رجب
محافظ بني سويف يستقبل نائب وزير الزراعة

استقبل المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، اليوم الإثنين، الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية، على هامش زيارتها التفقدية لبعض المشروعات الإنتاجية بالمحافظة في مجال الإنتاج الحيواني وعدد من الوحدات البيطرية على مستوى القرى بمراكز بني سويف والواسطى وناصر.

 وبحث المحافظ مع نائب الوزير، عددا من الخطوات العملية للدفع بمجالات الزراعة والثروة الحيوانية والداجنة، ومناقشة موقف برنامج  تحصين الماشية على مستوى المحافظة، في حضور اللواء خميس أبو الفضل السكرتير العام المساعد، والمهندس عمر حسن وكيل وزارة الزراعة، والدكتور طارق الوكيل مدير عام الطب البيطري، والمهندس مصطفى راشد مدير عام مديرية الزراعة.

 واستعرض المحافظ خطة وبرنامج المحافظة لتحقيق التنمية المتكاملة في القرى من خلال عودتها للإنتاج خاصة في مجالات انتاج الألبان والصناعات القائمة عليها، وكذلك التصنيع الزراعي اعتمادا على الميزة النسبية للقرى من كونها زراعية في المقام الأول.

وأشار "حبيب" إلى أن عودة القرية للإنتاج خاصة في مجالات التصينع الزراعي والإنتاج الحيواني والداجني يعمل على تحقيق الأمن الغذائي، ويوفر فرص عمل لأهل القرى، ويضخ مزيدا من الإنتاج مما يدفع بالإقتصاد القومي، وهو ضمن محاور التنمية المتكاملة الذي تخطط بني سويف ليشمل أكثر من 1000 قرية وتابع.

واستعرض المحافظ عددا من المشروعات الطموحة والتي ستحقق طفرة وقفزات نوعية في مجال التنمية الزراعية مثل المدينة الزراعية الصناعية على مساحة 69 الف فدان بالظهير الصحرواي الشرقي لببا والفشن، والسعي لتخصيص 414 فدان للتصنيع الزراعي لتحقيق أعلى سلسة للقيمة المضافة وتوفير فرص عمل، حيث تتعاون فيها الوزارات المعنية في تنفيذها وفي مقدمتها وزارة الزراعة.

 وبحثا الجانبان امكانية التعاون في التوسع في إقامة مراكز تجميع الألبان والوصول إلى التصنيع النهائي، نظرا لأن بني سويف تمتلك ميزة تنافسية في هذا المجال، بالإضافة إلى بحث اقامة مشروعات استرزاع سمكي بالأراضي الصحراوية.

وأكدت نائب وزير الزراعية أن هذه الخطوة من أهمة المشروعات الطموحة التي تتبناها وزارة الزراعة لتحقيق نقلة نوعية في المجال، مشيرة إلى عوائد المشروع المتعددة منها توفير استهلاك المياه، والتي إعادة استخدامها في الزراعة، حيث تحمل السماد المغذي للنبات فضلا عن أن المزارع السمكية لها فوائد عديدة على نفاذية التربة الصحرواية وتحسينها.

 ومن جانبه أشاد المحافظ بفكرة المشروع الذي يمثل نموذجا عمليا للزراعة المتكاملة التي تشمل تحقيق تنمية زراعة نباتية بجانب التنمية في المجال الحيواني، مطالبا بتقديم نموذج عملي ناجح يسهل الترويج له بالمحافظة لتعميم مثل هذا المشروعات التي تستهدف الأمن الغذائي وفرص العمل للشباب.

 

محافظ بني سويف يستقبل نائب وزير الزراعة
محافظ بني سويف يستقبل نائب وزير الزراعة
محافظ بني سويف يستقبل نائب وزير الزراعة

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