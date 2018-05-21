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الوطن

الخميس المقبل.. "الفنون الشعبية" يبدأ فعالياته الرمضانية

منذ 17 دقيقة
كتب: الهام زيدان
الخميس المقبل.. "الفنون الشعبية" يبدأ فعالياته الرمضانية

عادل عبده

تستقبل قاعة صلاح جاهين، بالبيت الفني للفنون الشعبية، الخميس المقبل، أولي فعالياتها الرمضانية في حضور الدكتور عادل عبده، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية، وذلك في التاسعة مساء.

وتتضمن الفعاليات حفل فرقة تيّم لايف، أنغام الشباب، وكلثوميات الفنانة غادة آدم لفرقة تحت 18، وفرقة الموسيقي الشعبية وعرائس وماسكات محمد فايز.

علي جانب آخر تضيء فرق القطاع مسرح البالون بنجوم فرقة الإنشاد الديني ودار الاوبرا بالهناجر وسيرك العجوزة ومسرح وسيرك مايو وعدد من المواقع والمنارات الإبداعية التي تستقبل فرق القطاع بعد تحديثها وتفعيل دورها التنويري.

 

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