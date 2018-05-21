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الوطن

النائب أحمد سليمان يطالب مؤسسة الزكاة بسداد ديون الغارمات

منذ 13 دقيقة
كتب: محمد طارق
النائب أحمد سليمان يطالب مؤسسة الزكاة بسداد ديون الغارمات

اللواء أحمد سليمان

طالب اللواء أحمد سليمان، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مؤسسة الزكاة التابعة للأزهر الشريف، بأن توجه جزء كبير من أموالها إلى الغارمات لسداد ديونهم وإخراجهم من السجون.

وأكد النائب في تصريح صحفي له اليوم، أن شهر رمضان تزداد فيه التبرعات من خلال الصدقات والزكاة ويجب توجيه جزء منها للغارمات والمقدرين بالآلاف خلف القضبان.

وأعلن عضو مجلس النواب، تضامنه مع مطالب البعض بوجود تعديل تشريعي يقضي باستبدال الحبس بالتشغيل في أحد المصانع، ومنح مهلة لسداد الدين، لاسيما وأن الحبس يكون له آثا سلبية على الأسرة المصرية بالكامل.

 

 

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