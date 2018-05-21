السيسي يطمئن على صحة الرئيس الفلسطيني هاتفيا

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفيًا بالرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس اطمأن على صحة الرئيس الفلسطيني، متمنيًا له موفور الصحة والعافية، كما تباحث مع الرئيس محمود عباس حول التطورات على الساحة الفلسطينية، و آخر المستجدات على صعيد بعض الملفات الإقليمية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس الفلسطيني أعرب من جانبه عن خالص التقدير لجهود ومواقف مصر التاريخية والثابتة في دعم القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى ما يعكسه ذلك من خصوصية العلاقات المصرية الفلسطينية. وقد اتفق الرئيسان على مواصلة التشاور والتنسيق إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.