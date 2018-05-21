قائد عسكري ليبي: نستطيع تحرير "درنة" خلال 48 ساعة لولا المدنيين

قال قائد مجموعات الردع فرع الأوسط وقائد محور الحيلة جنوب درنة النقيب محمد البوعيشي، بالجيش الليبي، إن الأوضاع حول مدينة درنة تحت سيطرة قواتنا المسلحة، وفق ما نقلت وسائل إعلام ليبية.

وأضاف البوعيشى، نستطيع تحرير مدينة درنة خلال 48 ساعة ولكن الإرهابيين والمليشيا المسلحة تنتشر داخل الأحياء السكنية مما يجعلنا نخاف علي سلامة المدنيين وسلامة أرواحهم، وفقا له.

وأشار أيضا إلى "التعليمات الصارمة والمشددة من قبل القائد العام للجيش حول سلامة المدنيين وعدم الزج بهم في آتون الاشتباكات مما يجعلنا نبطئ قليلآ في عمليات تحركنا داخل الأحياء بمدينة درنة".

وقال المسئول العسكري: "نطمئن أبناء الشعب الليبي أنه عما قريب سترجع درنة لحضن الوطن وتعود البهجة لمدينة الحضارة من جديد".

وتخضع "درنة" سيطرة تنظيمات إرهابية منذ الإطاحة بنظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011.