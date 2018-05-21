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الوطن

12 شرطا أمريكيا من أجل اتفاق نووي جديد مع إيران

منذ 27 دقيقة
كتب: وكالات
12 شرطا أمريكيا من أجل اتفاق نووي جديد مع إيران

بومبيو

قدم وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم، شروط واشنطن للتوصل إلى اتفاق جديد مع إيران، بشأن برنامجها النووي.

جاء ذلك، في كلمة ألقاها بومبيو، في معهد "هيرتيج" في العاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم، وهي الكلمة الأولى له والتي تأتي بعد الانسحاب الأمريكي مؤخرا من الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015.

وفي 8 مايو الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الانسحاب من الاتفاق النووي، وإعادة العمل بالعقوبات الاقتصادية على طهران.

وبرر ترامب قراره بأن "الاتفاق سيء ويحوي عيوبا تتمثل في عدم فرض قيود على البرنامج الصاروخي الإيراني وسياستها في الشرق الأوسط".

ورفضت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، بصفتهم ممثلي أوروبا في الاتفاق الموقع عام 2015، القرار الأمريكي، وأعلنوا تمسكهم به.

وبلغ عدد الشروط الأمريكية التي ذكرها "بومبيو" اليوم 12 شرطا وهي:

1- الكشف عن كل التفاصيل المرتبطة ببرنامج طهران النووي والسماح لوكالة الطاقة الذرية بالتفتيش المستمر.

2- التوقف عن تخصيب اليورانيوم، وغلق المفاعل الذي يعمل بالماء الثقيل.

3- منح الوكالة الدولية نفاذا شاملا لكل المحطات النووية الإيرانية.

4- وضع حد لانتشار الصواريخ البالستية والصواريخ التي يمكن أن تحمل رؤوسا نووية.

5- إطلاق سراح الأمريكيين وكل المواطنين الحاملين لجنسيات من دول حليفة لواشنطن المحتجزين في إيران.

6- وضع حد لدعم "المجموعات الإرهابية في الشرق الأوسط".

7- وضع حد لدعم حركة طالبان والقاعدة والجماعات الإرهابية الأخرى.

8- وضع حد لدعم فيلق القدس في الحرس الثوري.

9- وضع حد لتصرفات طهران تجاه إسرائيل والدول الحليفة لواشنطن في الشرق الأوسط.

10- نزع سلاح المليشيات الشيعية في العراق.

11- وضع حد لدعم ميليشيات جماعة الحوثي في اليمن.

12- الانسحاب من سوريا وسحب مليشيات الحرس الثوري الإيراني هناك.

 

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