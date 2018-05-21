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الوطن

هولندا: إدمان الشباب لمواقع التواصل الاجتماعي يصل إلى 10 ساعات يوميا

منذ 19 دقيقة
كتب: وكالات
هولندا: إدمان الشباب لمواقع التواصل الاجتماعي يصل إلى 10 ساعات يوميا

ادمان مواقع التواصل الاجتماعى

اعترف المزيد من الشباب الهولندى بأنهم "مدمنون" لوسائل التواصل الاجتماعى، وقال إن 3 من كل 10 فى سن 18 – 25 عاما إنهم يحتفظون بهواتفهم المحمولة معهم فى جميع الأوقات.

جاء فى نتائج مسح جديد للمكتب الوطنى للإحصاء بهولندا أن هناك زيادة حادة على 3 أعوام مضت عندما قال 19% من الشباب إنهم لا يتوقفون عن فحص هواتفهم باستمرار.

كما جاء في البحث، وفقا لموقع "دتش نيوز" الهولندى، أن الشباب يمضون وقتاً متزايداً فى استخدام وسائل الاتصال الاجتماعى، ويقول حوالى 29% إنهم ينشغلون بها من 3 – 5 ساعات يوميا، كما اعترف حوالى 9% بأنهم يمضون من 9 - 10 ساعات فى مطالعة رسائلهم.

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