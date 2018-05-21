أحمد سليمان: ضم قرى كوم حمادة لمشروع صرف "الميجا"

أكد النائب أحمد سليمان خليل، نائب حزب المصريين الأحرار عن دائرة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، للمشروعات القومية بدائرة المركز أن قرى البريجات، ودمشلي، وعلقام وأبوالخاوي فقد أدرجت بالفعل فى خطة الصرف الصحي لمشروع الميجا "القرى الملوثة لنهر النيل".

وأكد نائب المصريين الأحرار، أنه قد تم اعتماد المبالغ الخاصة للبداية في المشروع، وقامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة بطرح المشروع على شركات المقاولات المتخصصة في هذا المجال، وجار البت فيها.

وأكد أحمد سليمان أنه يتابع هذا الموضوع بصورة شبة يوميه للبداية في التنفيذ خلال هذا العام، مقدما الشكر للقرى الأربع لتعاونهم في توفير قطة الأرض الخاصة بمحطة المعالجة الثلاثية وتخصيصها.