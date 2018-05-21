تسجيل الدخول

الوطن

البرلمان الكوري الجنوبي يمرر خطة ميزانية إضافية بقيمة 3.5 مليار دولار

منذ 47 دقيقة
كتب: وكالات
البرلمان الكوري الجنوبي يمرر خطة ميزانية إضافية بقيمة 3.5 مليار دولار

كوريا الجنوبية

مرر البرلمان في كوريا الجنوبية خطة ميزانية إضافية بقيمة 3.8 تريليون ون (3.5 مليار دولار) للمساعدة في توفير فرص عمل ،خاصة للشباب.

كانت حكومة الرئيس مون جاي-إن قدمت خطة الميزانية التكميلية في 6 أبريل ومررتها الجمعية الوطنية اليوم بموافقة 177 نائبا ومعارضة 50 آخرين. وامتنع 34 نائبا عن التصويت.

وسينفق نحو نصف الميزانية على توفير فرص عمل للشباب والمساعدة في إقامة مشروعات مشتركة.

وناضلت البلاد لتوفير فرص عمل للشباب بعد ارتفاع معدل البطالة بين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 29 عاما.

وأدى ارتفاع معدلات البطالة إلى تأخر الزواج وعزوف الشباب عن الإنجاب ما أثار المخاوف من تراجع نسب السكان في عمل العمل وما يعقبه من تراجع للاستهلاك.

ووضع الرئيس مون جي-إن، الذي تولى منصبه قبل عام، توفير فرص عمل للشباب في مقدمة أولوياته في إدارة شؤون الدولة.

كما ستنفق الميزانية الإضافية على مساعدة العمال المسرحين بالمناطق الجنوبية التي تكون فيها شركات بناء السفن الرئيسية قيد التجديد.

أخبار متعلقة

انشقاق اثنين من كوريا الشمالية وفرارهم إلى "الجنوبية"

انشقاق اثنين من كوريا الشمالية وفرارهم إلى "الجنوبية"
البنتاجون: لا ننوي اختصار المناورات العسكرية مع كوريا الجنوبية

البنتاجون: لا ننوي اختصار المناورات العسكرية مع كوريا الجنوبية
القاذفات الاستراتيجية الأمريكية لن تشارك بالمناورات مع كوريا الجنوبية

القاذفات الاستراتيجية الأمريكية لن تشارك بالمناورات مع كوريا الجنوبية
مناورات عسكرية بين كوريا الجنوبية وأمريكا تهدد قمة "واشنطن بيونج يانج"

مناورات عسكرية بين كوريا الجنوبية وأمريكا تهدد قمة "واشنطن بيونج يانج"

التعليقات

اهلا رمضان

أحدث الأخبار

ضبط 554 قضية "مكافحة الظواهر السلبية" في المترو والقطارات

ضبط 554 قضية "مكافحة الظواهر السلبية" في المترو والقطارات

الأمم المتحدة تنفي اقتراحا بنقل الإرهابيين من "درنة" إلى "طرابلس"

الأمم المتحدة تنفي اقتراحا بنقل الإرهابيين من "درنة" إلى "طرابلس"

ضبط 23 قضية جنائية في مترو الأنفاق والقطارات خلال 24 ساعة

ضبط 23 قضية جنائية في مترو الأنفاق والقطارات خلال 24 ساعة

5 نصائح للصائمين لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة

5 نصائح للصائمين لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة

"إعلانات رمضان".. كثير من النجوم.. قليل من الإبداع

"إعلانات رمضان".. كثير من النجوم.. قليل من الإبداع

اختيارات الوطن

بعد وفاة الحاج صالح القناوي.. 6 تشابهات بين "نسر الصعيد" و"الأسطورة"

بعد وفاة الحاج صالح القناوي.. 6 تشابهات بين "نسر الصعيد" و"الأسطورة"

رمضان في الغربة| "هاني" يستأنس بالقرآن ويفطر "الكبسة" في السعودية

رمضان في الغربة| "هاني" يستأنس بالقرآن ويفطر "الكبسة" في السعودية

من الفوازير| "الخاطبة" نيللي.. "جدع سكرة دماغة متنورة" والحل المهندس

من الفوازير| "الخاطبة" نيللي.. "جدع سكرة دماغة متنورة" والحل المهندس

الأكثر قراءة

عاجل