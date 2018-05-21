البرلمان الكوري الجنوبي يمرر خطة ميزانية إضافية بقيمة 3.5 مليار دولار

مرر البرلمان في كوريا الجنوبية خطة ميزانية إضافية بقيمة 3.8 تريليون ون (3.5 مليار دولار) للمساعدة في توفير فرص عمل ،خاصة للشباب.

كانت حكومة الرئيس مون جاي-إن قدمت خطة الميزانية التكميلية في 6 أبريل ومررتها الجمعية الوطنية اليوم بموافقة 177 نائبا ومعارضة 50 آخرين. وامتنع 34 نائبا عن التصويت.

وسينفق نحو نصف الميزانية على توفير فرص عمل للشباب والمساعدة في إقامة مشروعات مشتركة.

وناضلت البلاد لتوفير فرص عمل للشباب بعد ارتفاع معدل البطالة بين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 29 عاما.

وأدى ارتفاع معدلات البطالة إلى تأخر الزواج وعزوف الشباب عن الإنجاب ما أثار المخاوف من تراجع نسب السكان في عمل العمل وما يعقبه من تراجع للاستهلاك.

ووضع الرئيس مون جي-إن، الذي تولى منصبه قبل عام، توفير فرص عمل للشباب في مقدمة أولوياته في إدارة شؤون الدولة.

كما ستنفق الميزانية الإضافية على مساعدة العمال المسرحين بالمناطق الجنوبية التي تكون فيها شركات بناء السفن الرئيسية قيد التجديد.