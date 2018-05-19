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الوطن

انشقاق اثنين من كوريا الشمالية وفرارهم إلى "الجنوبية"

منذ 32 دقيقة
كتب: وكالات
انشقاق اثنين من كوريا الشمالية وفرارهم إلى "الجنوبية"

كوريا الشمالية - أرشيفية

نقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء عن مصدر حكومي قوله إن اثنين من كوريا الشمالية انشقا وفرا إلى كوريا الجنوبية، اليوم السبت، وعثر عليهما في البحر الأصفر، وفقا لما نقلته عنها وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وقالت الوكالة، إن جيش كوريا الجنوبية رصد الاثنين في قارب قرب الحدود البحرية بين الكوريتين وإن أحدهما ضابط بالجيش وإنهما أظهرا استعدادهما للانشقاق. 

ولم يتسن الاتصال بوزارة الوحدة لطلب التعقيب.

جاء الانشقاق بعد أن رفضت كوريا الشمالية الموافقة على قائمة من الصحفيين الجنوبيين كانوا يأملون في مشاهدة إغلاق موقعها المخصص للتجارب النووية، مما يثير تساؤلات جديدة عن التزام بيونج يانج بالحد من التوترات في المنطقة.

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