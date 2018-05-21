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الوطن

مباحثات ألمانية أمريكية بشأن النووي الإيراني

منذ 51 دقيقة
كتب: وكالات
مباحثات ألمانية أمريكية بشأن النووي الإيراني

هايكو ماس

أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم، أنه سيتوجه إلى واشنطن ليبحث مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو موقف الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران.

وكانت أمريكا قد طالبت في وقت سابق اليوم إيران بإجراء تغييرات شاملة، ابتداء من وقف برنامجها النووي وانتهاء بانسحابها من سورية، وإلا واجهت عقوبات اقتصادية قاسية، بحسب ما نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وتابع ماس "انطلاقا من هنا سأتوجه إلى واشنطن لعقد اجتماع مع الوزير بومبيو وأنتهز فرصة هذا الاجتماع للحديث عن هذا الأمر"، وذلك ردا عن سؤال من أحد الصحفيين بشأن الاتفاق النووي. 

وأعلن بومبيو، اليوم، عن سياسة الولايات المتحدة لمواجهة إيران، إلى جانب الخطوط العريضة للسياسة الخارجية الأمريكية تجاه البرنامج النووي الإيراني.

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