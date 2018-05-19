تسجيل الدخول

الوطن

محلل عسكري: انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي يطيل أمد بقاءها في سوريا

منذ 48 دقيقة
كتب: محمد متولي
محلل عسكري: انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي يطيل أمد بقاءها في سوريا

صورة أرشيفية

قال المحلل العسكري اللبناني، العميد الخليل الحلو، إن سحب الولايات المتحدة لمساعداتها من شمال غرب سوريا، يستهدف منطقة إدلب وعفرين، مشيرا إلى أن التواجد الأمريكي في تلك المنطقة "السياسي والعسكري" ضعيف، لافتا إلى أن تلك المنطقة بالكامل تحت النفوذ التركي، ويمكن إرجاع الخطوة الأمريكية للخلافات "الأمريكية-التركية".

وأضاف الحلو خلال لقاء له على فضائية "الغد" الإخبارية، مع الإعلامية منى بلهيم، أن هذه المساعدات الأمريكية لن تتوقف ولكن ستتحور، إذ هناك حديث عن مبلغ 200 مليون دولار سيتحويلها للمناطق التي تتاوجد فيها القوات الأمريكية، أي في الشمال الشرقي السوري حيث تم تحرير الأراضي من داعش وتخفيف الجهد في المناطق الأخرى ذات النفوذ الأمريكي الضعيف.

وأوضح الحلو أن الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي مع إيران يعني أن التواجد الأمريكي في سوريا سيطول، لأن الأزمة مع طهران في تصاعد ولن تنسحب من سوريا، ورأى أن انسحاب القوات الأجنبية من سوريا مبني على تسويات، خاصة أن الدولة المركزية هي الطرف الأضعف في سوريا.

وأعرب الحلو عن اعتقاده أن الخطوة الأمريكية تأتي في سياق رغبة واشنطن في توزيع الأعباء على الأطراف في سوريا، خاصة مع انحصار المساحة التي يسيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي لتصل إلى 5% فقط مما كان يسيطر عليه في 2014.

أخبار متعلقة

وزير الخارجية الإيراني: جهود إنقاذ الاتفاق النووي "على المسار الصحيح"

وزير الخارجية الإيراني: جهود إنقاذ الاتفاق النووي "على المسار الصحيح"
إيران ترحب بـ"البداية الجيدة" للمحادثات حول الاتفاق النووي

إيران ترحب بـ"البداية الجيدة" للمحادثات حول الاتفاق النووي
ميركل: الاتحاد الأوروبي يقر بأن الاتفاق النووي مع إيران ليس مثاليا

ميركل: الاتحاد الأوروبي يقر بأن الاتفاق النووي مع إيران ليس مثاليا
ميركل: نحاول الوصول لحل سياسي واستمرار الاتفاق النووي

ميركل: نحاول الوصول لحل سياسي واستمرار الاتفاق النووي
إيران: الاتحاد الأوروبي تعهد بإنقاذ الاتفاق النووي رغم قرار ترامب

إيران: الاتحاد الأوروبي تعهد بإنقاذ الاتفاق النووي رغم قرار ترامب
واشنطن تقترح بناء تحالف ضد تهديد إيران بعد انسحابها من الاتفاق النووي

واشنطن تقترح بناء تحالف ضد تهديد إيران بعد انسحابها من الاتفاق النووي
إيران: أوروبا تحاول إنقاذ الاتفاق النووي.. ونأمل أن تتحقق وعودها

إيران: أوروبا تحاول إنقاذ الاتفاق النووي.. ونأمل أن تتحقق وعودها
قرقاش: إيران استخدمت الاتفاق النووي للتمدد إقليميا

قرقاش: إيران استخدمت الاتفاق النووي للتمدد إقليميا
إيران: لا نتوقع انخفاض صادرات النفط حال إنقاذ أوروبا الاتفاق النووي

إيران: لا نتوقع انخفاض صادرات النفط حال إنقاذ أوروبا الاتفاق النووي
إيران حذرة إزاء تعهدات الاتحاد الأوروبي بشأن الاتفاق النووي

إيران حذرة إزاء تعهدات الاتحاد الأوروبي بشأن الاتفاق النووي

التعليقات

اهلا رمضان

أحدث الأخبار

استقالة جماعية لاتحاد طلاب جامعة دمنهور بسبب "التهميش"

استقالة جماعية لاتحاد طلاب جامعة دمنهور بسبب "التهميش"

"مليكة" يسقط في فخ التشابه مع "أماكن في القلب" ويثير سخرية مشاهدين

"مليكة" يسقط في فخ التشابه مع "أماكن في القلب" ويثير سخرية مشاهدين

3 أشخاص يستدرجون شابين ويعتدون عليهما جنسيا لأسباب عاطفية في البحيرة

3 أشخاص يستدرجون شابين ويعتدون عليهما جنسيا لأسباب عاطفية في البحيرة

الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخا أطلق من اليمن باتجاه "خميس مشيط"

الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخا أطلق من اليمن باتجاه "خميس مشيط"

السيسي يوجه الحكومة بمواصلة التحديث الشامل لقطاعي الكهرباء والبترول

السيسي يوجه الحكومة بمواصلة التحديث الشامل لقطاعي الكهرباء والبترول

اختيارات الوطن

"فكوا عقدة النحس".. الأمير هاري وميجان ماركل يتحديان العقبات ويتزوجان

مشاهدون يقاطعون دراما رمضان بسبب الإعلانات: الحل في "اليوتيوب"

مشاهدون يقاطعون دراما رمضان بسبب الإعلانات: الحل في "اليوتيوب"

"النوستالجيا" على شاشة رمضان.. سعد زغلول وأم كلثوم يبددون ظلام الإحباط

"النوستالجيا" على شاشة رمضان.. سعد زغلول وأم كلثوم يبددون ظلام الإحباط

الحلقة الثانية في حلَّة واحدة طريقة تحضير مكرونة بالسبانخ والفراخ

رمضان.. يمسح أحزان «السياسة»

رمضان.. يمسح أحزان «السياسة»

الأكثر قراءة

عاجل