محلل عسكري: انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي يطيل أمد بقاءها في سوريا

قال المحلل العسكري اللبناني، العميد الخليل الحلو، إن سحب الولايات المتحدة لمساعداتها من شمال غرب سوريا، يستهدف منطقة إدلب وعفرين، مشيرا إلى أن التواجد الأمريكي في تلك المنطقة "السياسي والعسكري" ضعيف، لافتا إلى أن تلك المنطقة بالكامل تحت النفوذ التركي، ويمكن إرجاع الخطوة الأمريكية للخلافات "الأمريكية-التركية".

وأضاف الحلو خلال لقاء له على فضائية "الغد" الإخبارية، مع الإعلامية منى بلهيم، أن هذه المساعدات الأمريكية لن تتوقف ولكن ستتحور، إذ هناك حديث عن مبلغ 200 مليون دولار سيتحويلها للمناطق التي تتاوجد فيها القوات الأمريكية، أي في الشمال الشرقي السوري حيث تم تحرير الأراضي من داعش وتخفيف الجهد في المناطق الأخرى ذات النفوذ الأمريكي الضعيف.

وأوضح الحلو أن الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي مع إيران يعني أن التواجد الأمريكي في سوريا سيطول، لأن الأزمة مع طهران في تصاعد ولن تنسحب من سوريا، ورأى أن انسحاب القوات الأجنبية من سوريا مبني على تسويات، خاصة أن الدولة المركزية هي الطرف الأضعف في سوريا.

وأعرب الحلو عن اعتقاده أن الخطوة الأمريكية تأتي في سياق رغبة واشنطن في توزيع الأعباء على الأطراف في سوريا، خاصة مع انحصار المساحة التي يسيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي لتصل إلى 5% فقط مما كان يسيطر عليه في 2014.