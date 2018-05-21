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الوطن

سوريا: 66 ألفا من سكان الغوطة الشرقية عادوا إلى منازلهم

منذ 36 دقيقة
كتب: وكالات
سوريا: 66 ألفا من سكان الغوطة الشرقية عادوا إلى منازلهم

الأوضاع في الغوطة

أعلن رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، الجنرال يوري يفتوشينكو، اليوم، أن أكثر من 66 ألفا من سكان الغوطة الشرقية لدمشق يعودون إلى منازلهم، وفق ما نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وقال يفتوشينكو خلال مؤتمر صحفي: "بفضل تحسن الأوضاع الإنسانية، عاد 66 ألفا من سكان الغوطة الشرقية إلى ديارهم."

بالإضافة إلى ذلك، قدم مركز المصالحة المساعدة الإنسانية لسكان قرية مرّات في محافظة دير الزور وبلدة كرم القاطرجي، التابعة لمحافظة حلب.

وتعاني سوريا، منذ مارس 2011، نزاعا مسلحا إدى إلى نزوح أعداد كبيرة من السكان.

 

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