تسجيل الدخول

الوطن

"بنس": ترامب قد يمتنع عن لقاء زعيم كوريا الشمالية

اليوم AM 12:34
كتب: وكالات
"بنس": ترامب قد يمتنع عن لقاء زعيم كوريا الشمالية

مايك بنس

لم يستبعد نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، أن يتخلى الرئيس دونالد ترامب عن اللقاء مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، الحدث الذي وضعته بيونج يانج موضع الشك، الأسبوع الماضي.

وفي مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" التلفزيونية قال بنس، اليوم، إن على كوريا الشمالية ألا تسعى للحصول على تنازلات أمريكية مقابل وعود لا تريد بيونغ يانغ الإيفاء بها.

واعتبر المسئول الأمريكي في المقابلة التي نشرت "فوكس نيوز" مقتطفات منها أن كيم جونج أون أخطأ حين تخيل  أن بإمكانه "خداع دونالد ترامب".

وردا على سؤال عما إذا كان ممكنا أن يمتنع الرئيس الأمريكي عن عقد القمة المرتقبة في سنغافورة في 12 مايو، قال بنس: "إنه أمر لا شك فيه".

أخبار متعلقة

ممثلو أمريكا وكوريا الشمالية يبحثون مكان لقاء ترامب وكيم أون

ممثلو أمريكا وكوريا الشمالية يبحثون مكان لقاء ترامب وكيم أون

لقاء «ترامب وكيم».. الفشل أكثر احتمالاً
جوتيريش: أنا متحمس للاتفاق على لقاء ترامب وكيم جونج أون

جوتيريش: أنا متحمس للاتفاق على لقاء ترامب وكيم جونج أون
الاتحاد الأوروبي يرحب بالاستعداد لعقد لقاء بين ترامب وكيم جونج أون

الاتحاد الأوروبي يرحب بالاستعداد لعقد لقاء بين ترامب وكيم جونج أون

التعليقات

اهلا رمضان

أحدث الأخبار

حجازي لـ"الطلاب": اصطحاب المحمول في لجان الامتحانات جريمة

حجازي لـ"الطلاب": اصطحاب المحمول في لجان الامتحانات جريمة

بالفيديو| قبل رحيم.. مشاهد جمعت السقا بصديق العمر ياسر جلال

بالفيديو| قبل رحيم.. مشاهد جمعت السقا بصديق العمر ياسر جلال

"أهم حاجة أباي وكيف!".. صعايدة: لهجة أبطال دراما رمضان "ما نعرفهاش"

"أهم حاجة أباي وكيف!".. صعايدة: لهجة أبطال دراما رمضان "ما نعرفهاش"

في "ربع رومي".. لعنة الفراعنة تصيب بيومي فؤاد وتجذب محمد صلاح لمتابعته

في "ربع رومي".. لعنة الفراعنة تصيب بيومي فؤاد وتجذب محمد صلاح لمتابعته

طرق الاشتراك بمسابقة الشباب والرياضة خلال رمضان

طرق الاشتراك بمسابقة الشباب والرياضة خلال رمضان

اختيارات الوطن

بعد وفاة الحاج صالح القناوي.. 6 تشابهات بين "نسر الصعيد" و"الأسطورة"

بعد وفاة الحاج صالح القناوي.. 6 تشابهات بين "نسر الصعيد" و"الأسطورة"

رمضان في الغربة| "هاني" يستأنس بالقرآن ويفطر "الكبسة" في السعودية

رمضان في الغربة| "هاني" يستأنس بالقرآن ويفطر "الكبسة" في السعودية

بعد مشهد الأكشن في مسلسل "رحيم".. "السقا" الممثل الأكثر ظهورا كضيف شرف

بعد مشهد الأكشن في مسلسل "رحيم".. "السقا" الممثل الأكثر ظهورا كضيف شرف

غرائب وجرائم| "فوطة" أفسدت جريمة "شبه كاملة" لقتل عاشقة للمال

غرائب وجرائم| "فوطة" أفسدت جريمة "شبه كاملة" لقتل عاشقة للمال

لقاء سويدان لـ"الوطن"عن مشهد اغتصاب ابنتها في "ضد مجهول": "قلبي وجعني"

لقاء سويدان لـ"الوطن"عن مشهد اغتصاب ابنتها في "ضد مجهول": "قلبي وجعني"

الأكثر قراءة

عاجل