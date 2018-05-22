"بنس": ترامب قد يمتنع عن لقاء زعيم كوريا الشمالية

لم يستبعد نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، أن يتخلى الرئيس دونالد ترامب عن اللقاء مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، الحدث الذي وضعته بيونج يانج موضع الشك، الأسبوع الماضي.

وفي مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" التلفزيونية قال بنس، اليوم، إن على كوريا الشمالية ألا تسعى للحصول على تنازلات أمريكية مقابل وعود لا تريد بيونغ يانغ الإيفاء بها.

واعتبر المسئول الأمريكي في المقابلة التي نشرت "فوكس نيوز" مقتطفات منها أن كيم جونج أون أخطأ حين تخيل أن بإمكانه "خداع دونالد ترامب".

وردا على سؤال عما إذا كان ممكنا أن يمتنع الرئيس الأمريكي عن عقد القمة المرتقبة في سنغافورة في 12 مايو، قال بنس: "إنه أمر لا شك فيه".