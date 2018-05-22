إجراءات مشددة للركاب القادمين من ملاوي وموزمبيق ونامبيا بسبب الكوليرا

تلقت سلطات إدارة الحجر الصحى بمطار القاهرة الدولي، اليوم، منشورا من الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة، بتوسيع دائرة الاشتباه في الركاب القادمين من دول ملاوي وموزمبيق ونامبيا بسبب انتشار وباء الكوليرا.

وكشفت مصادر مطلعة بالحجر الصحي، وصول تعليمات من وزارة الصحة بضرورة متابعة الحالة الصحية للركاب القادمين من الدول الثلاث بشكل مباشر أو غير مباشر بسبب وباء الكوليرا، وملاحظة الحالة الصحية للركاب، وإذا ظهرت أى أعراض على أى راكب يتم عزله وإجراء الفحوصات الطبية له، ويتم كتابة كروت الحالة الصحية للقادمين من تلك الدول، وإبلاغ الأطقم العاملة بشركات الطيران المختلفة، التى تقوم بنقل الركاب من هناك لملاحظة الحالة الصحية للركاب أثناء الرحلة، وإبلاغ سلطات المطار إذا تلاحظ ظهور إعياء وإرهاق أوحمى.

أضافت المصادر، أن أطباء الحجر الصحي بالمطار تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي يقومون بمتابعة الحالة الصحية، ومتابعة كروت بيانات الركاب، وإذا تم الاشتباه في أي حالة يتم عزلها فورا لاجراء الفحوصات الطبية وتحويله لمستشفى الحميات بالعباسية.