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الوطن

الجيش اليمني يسيطر على خطوط إمداد الحوثيين في "لحج"

اليوم AM 12:34
كتب: وكالات
الجيش اليمني يسيطر على خطوط إمداد الحوثيين في "لحج"

الأوضاع في اليمن .. صورة أرشيفية

سيطر الجيش الوطني اليمني بمنطقة الأحيوق في محافظة لحج جنوب اليمن بشكل كامل على خط الإمداد إلى منطقة كهبوب والمناطق المحيطة إثر هجوم على مواقع ميليشيات الحوثيين في "لحج"، وفق وكالة الأنباء السعودية.

وقال قائد جبهة المضاربة وكهبوب أحمد الصبيحي في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية: "إن الجيش الوطني والمقاومة سيطروا على خط إمداد الميليشيا بين منطقة الوازعية وكهبوب وعلى منطقة الأحيوق بالكامل في عملية عسكرية أسفر عنها مقتل 3 وإصابة العشرات وتم أسر 3 آخرين من عناصر الميليشيا".

وأشار الصبيحي إلى أن دفاعات الميليشيا شهدت انهيارات مع بداية الهجوم ولاذوا بالفرار مخلفين وراءهم الكثير من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، لافتا إلى أن هذه الجبهة تعد أحد الخطوط الدفاعية وتأمين مناطق محور باب المندب وعدة مناطق على الساحل الغربي.

وانقلبت جماعة الحوثيين على الحكومة اليمينة  الشرعية في نهاية عام 2014 وسيطرت على العاصمة "صنعاء".

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