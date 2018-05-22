"مصر أمانة" تناقش دور الشباب في الدولة الحديثة

تعقد حركة ملتقى مصر أمانة أول مؤتمراتها الأربعاء المقبل الموافق 30 مايو الجاري، بنادي إيروسبورت بالقاهرة، ويناقش مشكلة دور الشباب المصري في حركة الدولة المصرية الحديثة.

ويتحدث خلال الندوة بحسب بيان صحفي العديد من المتخصصين، منهم الدكتور حسام بدراوي، واللواء بهاء الدين حسن مساعد وزير الداخلية، والدكتور عادل الأتربى أستاذ القلب، والدكتور أشرف صبحي نائب وزير الرياضة، ويدير اللقاءات مهند أحمد المحمدي.

وكانت حركة ملتقى مصر قد أسسها صفوت النحاس أمين عام مجلس الوزراء الأسبق، بهدف دعم الدولة المصرية فى شخص الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويضم "ملتقى مصر أمانة" كلا من: المهندس إبراهيم محلب رئيس وزراء مصر السابق ومستشار رئيس الجمهورية، والدكتور عبدالقوي خليفة محافظ القاهرة الأسبق، واللواء بهاءالدين حسين، والسفير محمد عباس سفير مصر في المجر وكرواتيا، والمهندس سامح فهمي والدكتور سيد مشعل ومحمود معروف.