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الوطن

"التعليم": اصطحاب الموبايل للجنة الامتحانات عقوبته السجن

منذ 24 دقيقة
كتب: أحمد حامد دياب
"التعليم": اصطحاب الموبايل للجنة الامتحانات عقوبته السجن

الدكتور رضا حجازي

قال الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم، إن القانون الجديد يعتبر اصطحاب التليفون المحمول للجنة الامتحانات شروع في الغش ويعاقب عليه بالسجن عام وغرامة من 10 لـ50 ألف جنيه غرامة.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه "العاشرة مساء" المُذاع عبر فضائية "دريم" حدد مدة سجن من عامين لـ7 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لمن يُضبط بتسريب امتحانات الثانوية العامة عبر الهاتف المحمول.

وحذر حجازي طلاب الثانوية العامة من اصطحاب الهاتف المحمول حتى ولو مغلقًا أثناء امتحانات الثانوية العامة.

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