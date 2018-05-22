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الوطن

جمارك برج العرب تضبط راكبا حاول تهريب كمية من العطور داخل حقائبه

اليوم AM 02:11
كتب: محمد الرملي
جمارك برج العرب تضبط راكبا حاول تهريب كمية من العطور داخل حقائبه

جمارك برج العرب تضبط راكب لمحاولة تهريب كمية من العطور داخل حقائبه

تمكن رجال جمارك مطار برج العرب، اليوم الثلاثاء، برئاسة محمود فرغلي مدير عام الموانئ الجوية، من ضبط تهريب كمية من العطور بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنه 63 وتعديلاته، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

الداية أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة النيل القادمة من جدة، اشتبه وليد عيسى رئيس الوردية، وخالد عبدالعزيز مأمور تفتيش الركاب، في الراكب المصري (م. ش. .- مشرف رحلات) وقادم من السعودية، نظرًا لكثرة تردده وبحوزته 6 حقائب.

بسؤاله عما إذا كان يحمل بضائع تستحق رسوم جمركية أجاب بالنفي، وبالعرض الأمر على أحمد الأزهري مدير الجمرك، قرر تمرير الحقائب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY، بمعرفة محمد صلاح مأمور الفحص بالأشعة، حيث تلاحظ وجود كثافات معتمة بالحقائب.

فتم تكليف كلًا من خالد عبدالعزيز، ومصطفى حسين، ورفيدة محمد مأموري الجمرك، تحت إشراف وليد عيسى رئيس الوردية، وذلك لتفتيش أمتعة الراكب، حيث تبين وجود 165 زجاجة برفان ماركة "لابيدوس" صنع فرنسا، داخل حقائبه بين طيات الملابس، وبلغت قيمة المضبوطات 16 ألف و500 جنيه.

قرر عبدالناصر عزيز الدين، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة والطرود البريدية، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر تهرب جمركي رقم 29 لسنة 2018، وتحريز المضبوطات، وتم التصالح، وقام الراكب بسداد التعويضات.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك، والعدوى مصطفى رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الشمالية والغربية، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية ومكافحة كافة أشكال التهرب الجمركي.‎‏

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