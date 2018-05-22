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الوطن

تأجيل محاكمة 16 متهما متورطين في أحداث عنف واقتحام منشآت عامة بالمنيا

اليوم AM 02:11
كتب: اسلام فهمي
تأجيل محاكمة 16 متهما متورطين في أحداث عنف واقتحام منشآت عامة بالمنيا

صوره ارشيفية

قررت المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط، أمس الإثنين، حجز النطق بالحكم بحق 9 متهمين متورطين في أعمال عنف وشغب، بمركز ديرمواس، إلى يومي 5 و12 يونيو المقبل.

وكانت المحكمة انتهت من سماع المرافعة عن المتهمين في 3  قضايا، الأولى تتعلق باقتحام وحرق مكتب البريد، وتضم 4 متهمين وقد تحددت جلسة 12 يونيو للنطق بالحكم.

والثانية تتعلق باقتحام وحرق إدارة التموين وتضم 3 متهمين، والثالثة تتعلق باقتحام وحرق إدارة الشباب والرياضة، وتضم اثنين، وقد تحددت جلسة 5 يونيو المقبل للنطق بالحكم في القضيتين الثانية والثالثة.

والمتهمون جميعًا كان محكومًا عليهم بالسجن المؤبد غيابيًا، وتم القبض عليهم في فترات متفاوتة منذ منتصف العام الماضي، بتهم تخريب منشآت عامة والتحريض على العنف وإثارة الشغب والانتماء إلى جماعة الإخوان  المحظورة.

كما أجلت ذات المحكمة، محاكمة 7 متهمين باقتحام قسم شرطة  ديرمواس، إلى جلسة 3 يونيو المقبل، للمرافعة.

كانت المحكمة انتهت من سماع باقي أقوال الشهود في القضية التي تعاد فيها إجراءات محاكمة 7 متهمين، باقتحام قسم شرطة ديرمواس، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة.

المتهمين كان محكومًا عليهم بالسجن المؤبد غيابيًا، وتم القبض عليهم وتعاد إجراءات محاكمتهم أمام دائرة عسكرية جديدة، بتهم الانتماء إلى جماعة محظورة والتحريض على العنف وإثارة الشغب، وتخريب منشأت عامة وخاصة.

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