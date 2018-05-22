تسجيل الدخول

الوطن

رسميا.. علاء عابد يستقيل من "المصريين الأحرار" للانضمام لـ"مستقبل وطن"

منذ 31 دقيقة
كتب: محمد طارق
رسميا.. علاء عابد يستقيل من "المصريين الأحرار" للانضمام لـ"مستقبل وطن"

النائب علاء عابد

تقدم النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، باستقالته رسميا من حزب المصريين الأحرار، وذلك بعد أيام من إعفائه من رئاسة الهيئة البرلمانية للحزب الذي استمر يرئسها على مدار 3 سنوات.

ووجه عابد، خلال استقالته التي حصلت عليها "الوطن"، الشكر للهيئة البرلمانية للحزب ورئيسه الدكتور عصام خليل، على دعمه خلال فترته رئاسته للهيئة البرلمانية داخل مجلس النواب.

وكانت مصادر برلمانية، كشفت لـ"الوطن"، منذ ايأم قبل تقديم "عابد" استقالته وذلك تمهيدا لتولي منصب نائب رئيس حزب "مستقبل وطن" بعد تطويره وتغيره اسمه لاسم جديد.

وقالت المصادر، إن هناك عدد نواب البرلمان وحزب المصريين الأحرار سينضمون للحزب الجديد، بمجرد البدء في إجراءات تدشينه.

يذكر أن الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، قرارًا، بموافقة أغلبية أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب، قبل أيام، بإعفاء النائب علاء عابد من منصب رئيس الهيئة، واختيار النائب أيمن أبوالعلا، بدلاً منه.

أخبار متعلقة

حزب المصريين الأحرار ببني سويف يفتتح دورة الـ"فوتوشوب"

حزب المصريين الأحرار ببني سويف يفتتح دورة الـ"فوتوشوب"
حزب الأحرار: دقات طبول الحرب على الإرهاب أبهجت قلوب المصريين

حزب الأحرار: دقات طبول الحرب على الإرهاب أبهجت قلوب المصريين
غدا.. الحكم في دعوى وقف قبول أوراق تأسيس حزب المصريين الأحرار

غدا.. الحكم في دعوى وقف قبول أوراق تأسيس حزب المصريين الأحرار
رئيس حزب المصريين الأحرار: اندماجنا مع «الجبهة الديمقراطية» تجربة فاشلة.. والدولة تعمل الآن بمنطق «مفيش وقت ندلع الأحزاب»

رئيس حزب المصريين الأحرار: اندماجنا مع «الجبهة الديمقراطية» تجربة فاشلة.. والدولة تعمل الآن بمنطق «مفيش وقت ندلع الأحزاب»
"مستقبل وطن": لن نهدم كيانا فاعلا بالاندماج داخل حزب جديد

"مستقبل وطن": لن نهدم كيانا فاعلا بالاندماج داخل حزب جديد

التعليقات

اهلا رمضان

أحدث الأخبار

حجازي لـ"الطلاب": اصطحاب المحمول في لجان الامتحانات جريمة

حجازي لـ"الطلاب": اصطحاب المحمول في لجان الامتحانات جريمة

بالفيديو| قبل رحيم.. مشاهد جمعت السقا بصديق العمر ياسر جلال

بالفيديو| قبل رحيم.. مشاهد جمعت السقا بصديق العمر ياسر جلال

"أهم حاجة أباي وكيف!".. صعايدة: لهجة أبطال دراما رمضان "ما نعرفهاش"

"أهم حاجة أباي وكيف!".. صعايدة: لهجة أبطال دراما رمضان "ما نعرفهاش"

في "ربع رومي".. لعنة الفراعنة تصيب بيومي فؤاد وتجذب محمد صلاح لمتابعته

في "ربع رومي".. لعنة الفراعنة تصيب بيومي فؤاد وتجذب محمد صلاح لمتابعته

طرق الاشتراك بمسابقة الشباب والرياضة خلال رمضان

طرق الاشتراك بمسابقة الشباب والرياضة خلال رمضان

اختيارات الوطن

بعد وفاة الحاج صالح القناوي.. 6 تشابهات بين "نسر الصعيد" و"الأسطورة"

بعد وفاة الحاج صالح القناوي.. 6 تشابهات بين "نسر الصعيد" و"الأسطورة"

رمضان في الغربة| "هاني" يستأنس بالقرآن ويفطر "الكبسة" في السعودية

رمضان في الغربة| "هاني" يستأنس بالقرآن ويفطر "الكبسة" في السعودية

بعد مشهد الأكشن في مسلسل "رحيم".. "السقا" الممثل الأكثر ظهورا كضيف شرف

بعد مشهد الأكشن في مسلسل "رحيم".. "السقا" الممثل الأكثر ظهورا كضيف شرف

غرائب وجرائم| "فوطة" أفسدت جريمة "شبه كاملة" لقتل عاشقة للمال

غرائب وجرائم| "فوطة" أفسدت جريمة "شبه كاملة" لقتل عاشقة للمال

لقاء سويدان لـ"الوطن"عن مشهد اغتصاب ابنتها في "ضد مجهول": "قلبي وجعني"

لقاء سويدان لـ"الوطن"عن مشهد اغتصاب ابنتها في "ضد مجهول": "قلبي وجعني"

الأكثر قراءة

عاجل