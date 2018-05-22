رسميا.. علاء عابد يستقيل من "المصريين الأحرار" للانضمام لـ"مستقبل وطن"

تقدم النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، باستقالته رسميا من حزب المصريين الأحرار، وذلك بعد أيام من إعفائه من رئاسة الهيئة البرلمانية للحزب الذي استمر يرئسها على مدار 3 سنوات.

ووجه عابد، خلال استقالته التي حصلت عليها "الوطن"، الشكر للهيئة البرلمانية للحزب ورئيسه الدكتور عصام خليل، على دعمه خلال فترته رئاسته للهيئة البرلمانية داخل مجلس النواب.

وكانت مصادر برلمانية، كشفت لـ"الوطن"، منذ ايأم قبل تقديم "عابد" استقالته وذلك تمهيدا لتولي منصب نائب رئيس حزب "مستقبل وطن" بعد تطويره وتغيره اسمه لاسم جديد.

وقالت المصادر، إن هناك عدد نواب البرلمان وحزب المصريين الأحرار سينضمون للحزب الجديد، بمجرد البدء في إجراءات تدشينه.

يذكر أن الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، قرارًا، بموافقة أغلبية أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب، قبل أيام، بإعفاء النائب علاء عابد من منصب رئيس الهيئة، واختيار النائب أيمن أبوالعلا، بدلاً منه.