بالفيديو| أحمد صلاح حسني.. رحلة هداف الأهلي من الملاعب لـ"كلبش 2"

من احتراف كرة القدم حتى التلحين والتمثيل، خاض أحمد صلاح حسني الشهير بـ"سوني" رحلةً طويلة من البداية في نادي هليوبوليس، للانتقال للنادي الأهلي، والاعتزال في الصين مرورًا بألمانيا وبلجيكا وتركيا، مداعبًا الكرة لسنواتٍ عديدة، ثم للآلات الموسيقية والكاميرا.

بدأ أحمد صلاح حسني مسيرته الكروية في ناشئين نادي هليوبوليس، ثم انتقل للنادي الأهلي عام 1997، ليلعب بين جدرانه لمدة 4 سنوات، تلقى بعدها عرضًا من نادي فرانكفورت الألماني، الذي بات معه اللاعب المصري الوحيد الذي حقق لقبًا قاريًا أوروبيًا، وهو كأس "الإنتر توتو"، واختير ضمن أفضل 100 موهبة كروية شابة في العام، في تقرير لمجلة "ورلد سوكر".

رحلة "سوني" مع كرة القدم لم تستمر طويلًا، حيث اعتزل عام 2008، بعدما لعب لأندية جنت البلجيكي، ورايزسبور التركي، والأهلي والمقاولون العرب والاسماعيلي في مصر، ويقول عن قرار اعتزاله "اتخذت قرارًا صعبًا بالاعتزال في العمر الذهبي لأي لاعب كرة قدم وهو 26 عامًا، وقررت أن أتجه إلى منطقة مختلفة تمامًا وهي التمثيل لأنني أعشقه منذ الصغر".

اتجه أحمد صلاح حسني بعد الاعتزال مباشرةً لتلحين الموسيقى، ولم يضع اسمه على بعض الأغاني في بداية عمله بالتلحين "خفت من أني أبقى تقيل على الناس، وما يقولوش هو بيعمل كل حاجة"، مضيفًا في تصريحاته مع إسعاد يونس "لازم تبقى زكي علشان توصل للناس كله ده وإنك موهوب فعلا".

لحن "سوني" أيضًا للعديد من المطربين الكبار أمثال محمد حماقي، وعمرو دياب صاحب اول أغنية يضع عليها الملحن اسمه وهي أغنية "معاك برتاح".

حبه للتمثيل جذبه نحو المهنة التي احترفها، حيث شارك في العديد من الأعمال التليفزيونية، كان أبرزها "شربات لوز"، مع يسرا عام 2012، بجانب "طرف تالت، تحت الأرض، حواري بوخارست، السيدة الأولى، وكلام على ورق"، ثم أمام الزعيم عادل إمام رمضان الماضي في مسلسل "عفاريت عدلي علام".

ويشارك هذا العام نسيبه الفنان أمير كرارة في بطولة مسلسل "كلبش 2"، كما خاض أيضًا تجربة الإعلانات من خلال إعلان احد شركات الاتصالات، برفقة عدد من لاعبي المنتخب الوطني والممثلين، منهم احمد فتحي وأحمد حجازي وعمرو يوسف وأمير كرارة.