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الوطن

أمير كرارة عن غضب أهالي الفيوم بسبب "كلبش": "هأقعد يومين هناك أصالحهم"

اليوم AM 01:19
كتب: عبد الرحمن خالد
أمير كرارة عن غضب أهالي الفيوم بسبب "كلبش": "هأقعد يومين هناك أصالحهم"

أمير كرارة

قال الفنان أمير كراراة، في تعليقه على غضب أهالي محافظة الفيوم بسبب ذكر اسم المحافظة وأن بها جماعات إرهابية خلال مسلسل "كلبش 2" قائلًا إن هذا عمل فني، وغير مقصود به أي شيء نهائيًا، وكل مكان يوجد به الخير والشر، مشيدًا بأهالي الفيوم وطريقة تعاملهم مع أي ضيف.

وأضاف "كرارة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "العاشرة مساءً" المذاع عبر فضائية "دريم" أن مؤلف المسلسل لم يقصد نهائيًا أي محافظة الفيوم بعينها، متابعا: "أهل الفيوم بنحبهم ونقدرهم وعلى راسنا ومش مقصودين خالص والله". وتابع: "أنا هروح أقعد يومين تلاتة هناك علشان أصالحهم".

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