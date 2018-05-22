ضعف بالنهار وانقطاع بالليل.. أزمة مياه شرب تطال قرى المنيا في رمضان

شكا بعض أهالي قرى محافظة المنيا، من ضعف مياه الشرب في نهار رمضان، وانقطاعها بالليل في أنحاء متفرقة، خاصة في مراكز شمال المحافظة.

وقال عمرو محمد، أحد أهالي قرية زهرة التابعة لمركز المنيا، إنهم "كانوا ينعمون بضخ المياه بشكل منتظم قبل شهر رمضان، ومنذ بدء الصيام بدأت المياه تضعف طوال ساعات النهار وتنقطع تمامًا في الليل وحتى مطلع الفجر، دون سبب واضح"، مشيرًا إلى أن الأهالي يعتمدون على مواتير كهربائية تسحب المياه الجوفية، لسد احتياجاتهم من مياه الشرب.

وقال حسني فرغلي، مدرس، أحد اهالي القرية، إنه رغم وجود محطة مياه عملاقة بالقرية تغذي مجموعة من العزب والقرى المجاورة، إلا أن المياه تنقطع كثيرًا، وتوجد حالة من الاستياء بين الجميع خاصة مع إرتفاع درجة الحرارة، وزيادة استهلاك مياه الشرب في الصيف.

فيما تقدم أهالي قرية بني اللمس، غرب مركز مغاغة، بشكوى للوحدة المحلية لتكرار انقطاع المياه، التي تصلهم من محطة مياه كفر الصالحين التى تغذى المنطقة.

وقال زياد عطا، أحد أهالي القرية، إن سعة المحطة 100 لتر/ثانية وكانت مصممة في الأساس لخدمة 3 قرى، إلا أنها تخدم الآن أكثر من 12 قرية وتوابعها، وتظهر هذه المشكلة في فصل الصيف، نظرًا لكثرة سحب المياه والاستهلاك عن الحد، والتوسع الكبير الذي شهدته القرى في المباني.

وقال مجدي نصر، رئيس مركز مغاغة، إنه تم الاتفاق على أن يتم إرسال سيارتي مياه عزبة لقرية بني اللمس، وخاصة الجزء الجنوبي المتضرر من قلة المياه، وقرية "7"، لافتا إلى أنه وجه بسرعة إنهاء إجراءات إقامة محطة بني اللمس، لحل المشكلة تمامًا.