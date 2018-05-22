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الوطن

"الصحة": السوفالدي لا يسبب السرطان بل تليف الكبد

اليوم AM 02:10
كتب: محمد مجدي
"الصحة": السوفالدي لا يسبب السرطان بل تليف الكبد

الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان

نفت وزارة الصحة والسكان ما تم تداوله ببعض مواقع التواصل الاجتماعي عن أن استخدام عقار "السوفالدي" المخصص لعلاج فيروس سي له تأثير سلبي على خلايا الكبد، وينتج عنه تكوين بؤر سرطانية، مؤكدة أن هذه المعلومة عارية تماماً من الصحة.

وذكر بيان للوزارة، أنه "من المعروف في حالة الاصابة بفيروس سي أن 75 إلى 85% من المصابين يتحولون إلى التهاب كبدي مزمن نشط في الكبد، 20 إلى 30 ٪؜ من هؤلاء المرضى ينتهي بهم الحال في مدة من 20 إلى 30 سنة بأن يتحولوا إلى مرضى بالتليف من الدرجه الرابعة "F4" ومن هؤلاء 5 إلى 10 ٪؜ يصابون بالسرطان أي أن تليف الكبد يتحول الى السرطان سواء في وجود فيروس سي او عدم وجودة".

وأضاف أن "فيروس سي في حد ذاته لا يسبب سرطان، وإنما التليف هو الذي يسبب السرطان سواء كان الفيروس استمر في المرض أو اختفى في العلاج، ولذلك أي مريض يصاب بالتليف وكان سببه فيروس سي لابد بعد شفاءه أن يجري متابعته كل 3 إلى 4 شهور لأنه يصبح عرضة لأن يتحول التليف إلى سرطان بغض النظر عن الشفاء من فيروس سي".

وأوضح أن المصابين الذين حالاتهم "F0" و"F1 "و"F2" و"F3" ولا يعانون من تليف لا يحتاجون إلى متابعة بعد الشفاء من الفيروس، أما المرضى "F4" مع وجود التليف، بعد الشفاء يستمر التليف وهذا من الممكن أن يؤدي إلى سرطان بنسبة 5٪؜ في العام من مرضى التليف بالرغم من الشفاء من الفيروس.

وتؤكد وزارة الصحة والسكان أن لا علاقة لعلاج "سوفالدي" بالاصابة بالسرطان ولكن السرطان يأتي لسبب التليف والذي يكون في أخر مراحل الالتهاب الفيروسي الكبدي "F4"، سواء في وجود الفيروس او اختفائه بالعلاج.

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