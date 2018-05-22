"السجيني": ما يتردد عن انضمامي لـ"مستقبل وطن" غير صحيح

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية وعضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إنه لا صحة لما يتردد عن انضمامه لحزب مستقبل وطن، مشيرا إلى أنه لم تتم دعوته للانضمام إلى أي حزب.

وأضاف السجيني، لـ"الوطن"، أنه منشغل بالوفاء بالمهام الموكلة له في منصبه كرئيس للجنة الإدارة المحلية، لافتًا "معلوم للجميع حجم الملفات المفتوحة لديه، فضلا عن أن الدستور والقانون حتي الآن يحكم مسألة الصفة، وهو الأمر الذي لم يبحثه".

وأشار إلى أنه موجود في البرلمان بصفته نائبا عن حزب الوفد، لافتًا إلى أن "المصلحة العامة سواء لحزب الوفد، أو مستقبل وطن، أو الحياة السياسية، لا تستدعي أن تفرغ الأحزاب من قياداتها".

وقال "ليس من مصلحة التطور السياسي، تفريغ الأحزاب من قياداتها".

وأضاف "السجيني"، أنه من المتابعين لحزب مستقبل وطن، منذ بداية وجوده في البرلمان، والأداء الذي يقوم به هذا الحزب، لافتا إلى أنه أعلن مرارا وتكرارا في المؤتمرات، أن أداءه جيد، وعلى مستوى التنظيم في المحافظات، قام كل من النائبين أشرف رشاد الشريف، وعاطف نصر بمجهود كبيرة في العمل التنظيمي.

وأكد أن التواصل ما بين الأحزاب، أمر جيد، موضحا أن حزب مستقبل وطن، من أوائل الأحزاب التي لبت دعوات الوفد للحوار، في عهد الرئيس السابق لحزب الوفد الدكتور السيد البدوي، فالتواصل السياسي، يؤدي إلى الهدف المنشود على أرض الواقع، وهو تنمية الحياة السياسية في مصر.