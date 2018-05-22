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الوطن

يحيى الفخراني والأكل.. بدأت بـ"خرج ولم يعد" وصولا لـ"بالحجم العائلي"

اليوم AM 05:01
كتب: عبدالرحمن قناوي
يحيى الفخراني والأكل.. بدأت بـ"خرج ولم يعد" وصولا لـ"بالحجم العائلي"

مشهد من فيلم "خرج ولم يعد"

"الأكل ده نعمة من نعم ربنا، لذة من لذائذ الحياة الكبرى، مش مهم تاكل غالي أو رخيص، المهم إنك تتمتع بالأكل" كلماتٌ نطقها "كمال بك عزيز" الذي جسد شخصيته الفنان الراحل فريد شوقي، متوجهًا بها إلى "عطية عبدالخالق" الذي جسده الفنان الكبير يحيى الفخراني، في فيلم "خرج ولم يعد" الذي يعد علامة في تاريخ السينما المصرية، وعرض عام 1984، للمخرج الراحل محمد خان، والذي استوحاه السيناريست عاصم توفيق من رواية للأديب الإنجليزي أرنست بيتس عنوانها "Darling Buds of May" أو "براعم مايو المحببة" أو "براعم الربيع" والتى نشرت عام 1958.

علاقة "الفخراني" بالأكل في الفيلم التاريخي، بدأت بتناوله وجبة العدس التي ظهرت ملازمةً له طوال إقامته بالقاهرة، قبل انتقاله لـ"العزيزية" في ريف مصر، باحثًا عن حياةٍ جديدة بعيدًا عن صخب المدينة وضوضائها، لتنقلب حياته رأسًا على عقب.

"عطية أفندي" قابل أسرة "كمال بك عزيز"، التي تحترم الأكل وتقدره، وترفع شعارًا لا تحيد عنه "السفرة لازم تتمسح مسح"، وتهتم بتفاصيل الأكل لدرجة التدقيق في خطوات عمل طبق البيض المقلي، وليس مهما هنا القيمة المادية للأكل، فعلى سبيل المثال، "سنية هانم" التي تجسدها الفنانة القديرة عايدة عبدالعزيز، بعدما حضرت الغداء المكون من الفراخ والبط واللحوم والرقاق، تطلب "طبق المش"، لينخرط "الفخراني" في حياته الجديدة مع العائلة التي أصبح ينتمي لها، ويقرر الاستمتاع بكل تفاصيل حياتهم، ومنها الأكل.

وبعد 34 عامًا من عرض الفيلم العظيم "خرج ولم يعد"، يطل علينا يحيى الفخراني من جديد بصحبة الأكل، في المسلسل التليفزيوني "بالحجم العائلي"، الذي يخوض به السباق الدرامي هذا العام، ويجسد فيه شخصية السفير السابق "نادر التركي".

وتدور قصة المسلسل حول السفير السابق، الذي ترك عمله بالدبلوماسية ويفتتح فندقًا كبيرًا، وبسبب حبه للمأكولات بكل أنواعها من جميع بلدان العالم، يُشرف على "مطبخ" الفندق بنفسه، ويقوم بإعداد الوجبات لنزلاء الفندق، كما يخرج باستمرار في بث مباشر عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، للتواصل مع متابعيه ومعجبيه، ومن يرغبون بتعلم الأكلات المحلية والعالمية منه.

 

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