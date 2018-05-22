تسجيل الدخول

الوطن

محام مهاجما "أيوب": ينشئ عداء بين المحامين والشرطة ويهدم القضاء

منذ 43 دقيقة
كتب: شريف سليمان
محام مهاجما "أيوب": ينشئ عداء بين المحامين والشرطة ويهدم القضاء

مسلسل أيوب

قال أيمن محفوظ المحامي الذي قرر رفع دعوى قضائية ضد الشركة التي أنتجت مسلسل "أيوب"، بسبب ما اعتبره إساءة المسلسل لمهنة المحاماة، إنه يعتبر المسلسل خطرًا يستهدف هدم الدولة المصرية بسبب العداء الذي يخلقه بين المحامين وجهاز الشرطة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "العاشرة مساء"، المُذاع عبر فضائية "دريم": "أنا إيه يفيدني في الدراما، إن الظابط يقبض عليّ، بتوقع بيني وبين الظابط ليه، بتخليني أكره الظابط ليه؟!". 

وأردف: "إحنا كده بنهد مؤسسة القضاء، وكان المفروض ينوه في بداية المسلسل إنه لا يمت للواقع بصلة". 

 

 

أخبار متعلقة

ناقد مسرحي مدافعا عن "أيوب": "كده هنخاف نتكلم.. ومش هنعمل دراما"

ناقد مسرحي مدافعا عن "أيوب": "كده هنخاف نتكلم.. ومش هنعمل دراما"
مصطفى شعبان يحتفل بعيد ميلاده في كواليس تصوير "أيوب"

مصطفى شعبان يحتفل بعيد ميلاده في كواليس تصوير "أيوب"
مصطفى شعبان يلتقط صوراً مع أهالى «بولاق» أثناء تصوير «أيوب»

مصطفى شعبان يلتقط صوراً مع أهالى «بولاق» أثناء تصوير «أيوب»
أيوب يعلن تشكيل الأهلي أمام المصري

أيوب يعلن تشكيل الأهلي أمام المصري
بالصور| مصطفى شعبان يلتقط "سيلفي" مع أهالي بولاق خلال تصوير "أيوب"

بالصور| مصطفى شعبان يلتقط "سيلفي" مع أهالي بولاق خلال تصوير "أيوب"

التعليقات

اهلا رمضان

أحدث الأخبار

بالفيديو| مشادة بين حقوقية وداعية سلفي بسبب حديث غير لائق عن الرسول

بالفيديو| مشادة بين حقوقية وداعية سلفي بسبب حديث غير لائق عن الرسول

عطية للسيدات: "صلوا في البيت.. ومينفعش تقعدوا في المساجد فترة طويلة"

عطية للسيدات: "صلوا في البيت.. ومينفعش تقعدوا في المساجد فترة طويلة"

"الأوقاف" عن تعيين سيدتين بمجالس إدارات المساجد: عمل إداري وليس دعويا

"الأوقاف" عن تعيين سيدتين بمجالس إدارات المساجد: عمل إداري وليس دعويا

محام مهاجما "أيوب": ينشئ عداء بين المحامين والشرطة ويهدم القضاء

محام مهاجما "أيوب": ينشئ عداء بين المحامين والشرطة ويهدم القضاء

محافظ دمياط يوجه "الإسكان" باستكمال المرحلة الثالثة من "الاجتماعي"

محافظ دمياط يوجه "الإسكان" باستكمال المرحلة الثالثة من "الاجتماعي"

اختيارات الوطن

بعد وفاة الحاج صالح القناوي.. 6 تشابهات بين "نسر الصعيد" و"الأسطورة"

بعد وفاة الحاج صالح القناوي.. 6 تشابهات بين "نسر الصعيد" و"الأسطورة"

رمضان في الغربة| "هاني" يستأنس بالقرآن ويفطر "الكبسة" في السعودية

رمضان في الغربة| "هاني" يستأنس بالقرآن ويفطر "الكبسة" في السعودية

بعد مشهد الأكشن في مسلسل "رحيم".. "السقا" الممثل الأكثر ظهورا كضيف شرف

بعد مشهد الأكشن في مسلسل "رحيم".. "السقا" الممثل الأكثر ظهورا كضيف شرف

الأكثر قراءة

عاجل