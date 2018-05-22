محام مهاجما "أيوب": ينشئ عداء بين المحامين والشرطة ويهدم القضاء

قال أيمن محفوظ المحامي الذي قرر رفع دعوى قضائية ضد الشركة التي أنتجت مسلسل "أيوب"، بسبب ما اعتبره إساءة المسلسل لمهنة المحاماة، إنه يعتبر المسلسل خطرًا يستهدف هدم الدولة المصرية بسبب العداء الذي يخلقه بين المحامين وجهاز الشرطة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "العاشرة مساء"، المُذاع عبر فضائية "دريم": "أنا إيه يفيدني في الدراما، إن الظابط يقبض عليّ، بتوقع بيني وبين الظابط ليه، بتخليني أكره الظابط ليه؟!".

وأردف: "إحنا كده بنهد مؤسسة القضاء، وكان المفروض ينوه في بداية المسلسل إنه لا يمت للواقع بصلة".