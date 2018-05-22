"الأوقاف" عن تعيين سيدتين بمجالس إدارات المساجد: عمل إداري وليس دعويا

علق الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، على ما تم تداوله بشأن تعيين سيدتين بإدارة المساجد، ما استنكره البعض.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "العاشرة مساء"، المُذاع عبر فضائية "دريم"، إنه سيستعان بمجالس إدارات في المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية، مكون من روادها.

وأضاف أن هذه المجالس ستكون إدارات معاونة لوزارة الأوقاف وإمام المسجد ولمدير إدارة الحي، موضحًا: "ولو في تبرعات بنفتح حساب في البنك باسمهم ونوزع الأموال على الفقراء والمحتاجين".

وتابع أنه ستعين سيدتين في كل مجلس إدارة حتى يكن ممثلات عنهن ويلبين رغباتهن ويعكسن الصورة على حقيقتها بعيدًا عن المزايدات، مشددًا على أن عملهن سيكون إداريا بعيدًا عن العمل الدعوي.