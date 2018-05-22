لجنة من "صحة السويس" للتحقيق في سقوط سيدة ببئر أسانسير المستشفى العام

شكلت مديرية الشؤون الصحية بالسويس لجنة مكونة من مسؤولين بالشؤون القانونية والهندسية والفنية والإدارية، للتحقيق في حادث سقوط أسانسير المستشفى العام بسيدة وتعرضها لإصابات خطيرة، وإعداد تقرير مفصل عن الواقعة، وتقديمه لوكيل وزارة الصحة لاتخاذ اللازم حيال الواقعة.

وفي نفس الإطار، عاينت النيابة العامة بالسويس أسانسير مستشفى السويس العام بعد تعرض سيدة في العقد الخامس من العمر للسقوط داخل بئره، ما تسبب في إصابتها بكسور في العمود الفقري والحوض وأجزاء من الجسد.

وتحفظت النيابة على جميع المستندات الخاصة بأسانسيرات المستشفى بشكل عام والاهتمام بالتحفظ على مستندات الأسانسير الذي تعرض للسقوط، بما تتضمنه تلك المستندات من كيفية صيانة الأسانسير ومواعيد صيانته، والأعطال التي تعرض لها من قبل.

وسقطت آمال سعيد عامر، 54 عاما، من الدور الرابع في بئر أسانسير المستشفى العام، وحررت أسرة السيدة المحضر رقم 2563 جنح قسم شرطة السويس تتهم من خلاله إدارة المستشفى بالإهمال.