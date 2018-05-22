تسجيل الدخول

الوطن

لجنة من "صحة السويس" للتحقيق في سقوط سيدة ببئر أسانسير المستشفى العام

منذ 24 دقيقة
كتب: محمد مقلد
لجنة من "صحة السويس" للتحقيق في سقوط سيدة ببئر أسانسير المستشفى العام

بئر الأسانسير الذى سقطت فيه السيدة

شكلت مديرية الشؤون الصحية بالسويس لجنة مكونة من مسؤولين بالشؤون القانونية والهندسية والفنية والإدارية، للتحقيق في حادث سقوط أسانسير المستشفى العام بسيدة وتعرضها لإصابات خطيرة، وإعداد تقرير مفصل عن الواقعة، وتقديمه لوكيل وزارة الصحة لاتخاذ اللازم حيال الواقعة. 

وفي نفس الإطار، عاينت النيابة العامة بالسويس أسانسير مستشفى السويس العام بعد تعرض سيدة في العقد الخامس من العمر للسقوط داخل بئره، ما تسبب في إصابتها بكسور في العمود الفقري والحوض وأجزاء من الجسد.

وتحفظت النيابة على جميع المستندات الخاصة بأسانسيرات المستشفى بشكل عام والاهتمام بالتحفظ على مستندات الأسانسير الذي تعرض للسقوط، بما تتضمنه تلك المستندات من كيفية صيانة الأسانسير ومواعيد صيانته، والأعطال التي تعرض لها من قبل. 

وسقطت آمال سعيد عامر، 54 عاما، من الدور الرابع في بئر أسانسير المستشفى العام، وحررت أسرة السيدة المحضر رقم 2563 جنح قسم شرطة السويس تتهم من خلاله إدارة المستشفى بالإهمال.

أخبار متعلقة

وكيل "صحة السويس" يجتمع مع فريق عمل القوافل الطبية الخاصة بـ"فيروس سي"

وكيل "صحة السويس" يجتمع مع فريق عمل القوافل الطبية الخاصة بـ"فيروس سي"
تدريب الفريق الطبي على مهارات الاتصال بـ"صحة السويس"

تدريب الفريق الطبي على مهارات الاتصال بـ"صحة السويس"
وكيل "صحة السويس" يطمئن على حضانات المستشفى العام بعد انقطاع الكهرباء

وكيل "صحة السويس" يطمئن على حضانات المستشفى العام بعد انقطاع الكهرباء
وكيل "صحة السويس" يتفقد المستشفى العام والصدر تزامنا مع رفع الطوارئ

وكيل "صحة السويس" يتفقد المستشفى العام والصدر تزامنا مع رفع الطوارئ

التعليقات

اهلا رمضان

أحدث الأخبار

بالفيديو| رومان رينز وسيث رولينز "إيد واحدة" ضد المهراجا وأوينز

بالفيديو| رومان رينز وسيث رولينز "إيد واحدة" ضد المهراجا وأوينز

عاجل| مقتل العشرات من ميليشيا الحوثي في معارك مع الجيش اليمني

عاجل| مقتل العشرات من ميليشيا الحوثي في معارك مع الجيش اليمني

لجنة من "صحة السويس" للتحقيق في سقوط سيدة ببئر أسانسير المستشفى العام

لجنة من "صحة السويس" للتحقيق في سقوط سيدة ببئر أسانسير المستشفى العام

محافظ دمياط يترأس جلسة اجتماع مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية الحرة

محافظ دمياط يترأس جلسة اجتماع مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية الحرة

غرائب وجرائم| قصة سرقة "نجمة الهند".. أغلى جوهرة في العالم

غرائب وجرائم| قصة سرقة "نجمة الهند".. أغلى جوهرة في العالم

اختيارات الوطن

بعد وفاة الحاج صالح القناوي.. 6 تشابهات بين "نسر الصعيد" و"الأسطورة"

بعد وفاة الحاج صالح القناوي.. 6 تشابهات بين "نسر الصعيد" و"الأسطورة"

رمضان في الغربة| "هاني" يستأنس بالقرآن ويفطر "الكبسة" في السعودية

رمضان في الغربة| "هاني" يستأنس بالقرآن ويفطر "الكبسة" في السعودية

بعد مشهد الأكشن في مسلسل "رحيم".. "السقا" الممثل الأكثر ظهورا كضيف شرف

بعد مشهد الأكشن في مسلسل "رحيم".. "السقا" الممثل الأكثر ظهورا كضيف شرف

الأكثر قراءة

عاجل