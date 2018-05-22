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الوطن

محافظ قنا: 20 مليون جنيه لتنفيذ المشروعات الصغيرة

منذ 58 دقيقة
كتب: رجب آدم
محافظ قنا: 20 مليون جنيه لتنفيذ المشروعات الصغيرة

محافظ قنا خلال اجتماع

أكد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، اعتماد 20 مليونا و169 ألفا و744 جنيها، لتنفيذ 770 من المشروعات الصناعية والتجارية الصغيرة والمتناهية الصغر، لشباب الخريجين من أبناء المحافظة، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال شهر أبريل الماضي.

وأضاف في تصريحات صحفية اليوم، أن عدد المشروعات الممولة بلغ 770، منها 103 مشروعات صغيرة، بإجمالي تمويل 14 مليونا و423 ألفا و244 جنيها، بينما بلغ عدد المشروعات متناهية الصغر، 667، بتمويل قدره 5 ملايين و746 ألفا و500 جنيه.

وأوضح أن الاعتماد المالي، يأتي في الوقت الذي تولي فيه المحافظة، المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، أولوية خاصة، لما لها من دور كبير في إعطاء دفعة قوية لعجلة التنمية على أرض قنا، وزيادة الإنتاج، والحد من البطالة بتوفير فرص عمل جديدة لشباب الخريجين من أبناء المحافظة.

 

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