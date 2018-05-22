"المصرية للاتصالات" توقع تمويل بـ200 مليون دولار لتطوير البنية التحتية

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، توقيع تمويل بقيمة إجمالية 200 مليون دولار لتمويل رأس المال العامل والاستثمارت في البنية التحتية للمصرية للاتصالات.

وقام مصرف أبوظبي الإسلامي-مصر بدور المستشار المالي لتسهيل قصير الأجل مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، كما قام بدراسة عملية التمويل لاعباَ دور المنسق العام والاستشاري للتمويل.

من ناحيته، أعرب السيد محمد علي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي- مصر، عن فخره بمشاركة المصرف في صفقة بهذا الحجم، مشيراً إلى أنه دليل على فعالية استراتيجية البنك في النمو والتوسع ودعم جهود التعاون مع الشركات والمؤسسات المحلية والدولية.

وأكد محمد علي، أن النجاح في إدارة وتنسيق هذا التمويل، استكمال لمسيرة المصرف الناجحة في مصر، وحصوله على جائزة أفضل مؤسسة مالية إسلامية في مصر لعام 2018، مؤكدا العزم على مواصلة العمل على تقديم المنتجات والخدمات بأعلى جودة ممكنة.

وأشار المهندس أحمد البحيري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، أن مجلس الإدارة وافق بداية الشهر الجاري على تسهيل قصير الأجل قابل للتجديد مقدم من البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد بإدارة مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر، بحد أقصى 200 مليون دولار، لافتا إلى أن الغرض من الحصول على هذه التسهيلات هو توفير السيولة النقدية لتمويل رأس المال العامل وتوفير التمويل اللازم للاستثمار بأقل تكلفة ممكنة.

وصرح الدكتور جورج إلومبي، نائب رئيس البنك التنفيذي للخدمات المؤسسية والقانونية بالبنك الأفريقي للتصديروالإستيراد "أفركسيمبنك"، أن هذه المعاملة لها تأثير مباشر على تطوير شبكة البنية التحتية الإقليمية التي تعمل بمثابة شريان الحياة للعديد من البلدان الأفريقية، وأن هذا التعاون سيسهم إسهاما كبيرا في إطلاق الخدمات والإمكانات الكاملة للاتصالات في أفريقيا وتوفير الأثر الإنمائي في القارة.