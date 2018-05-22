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الوطن

"مياه أسيوط": غسيل مكثف لشبكة منطقة الوليدية بشرق أسيوط

منذ 11 دقيقة
كتب: سعاد أحمد
"مياه أسيوط": غسيل مكثف لشبكة منطقة الوليدية بشرق أسيوط

أرشيفية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، اليوم، عن عمل غسيل مكثف لشبكة منطقة الوليدية بشرق أسيوط بالكامل، وذلك تحت إشراف قطاع المعامل والرقابة والمتابعة، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية بالمحافظة.

و قالت أمل جميل، المتحدث الإعلامي للشركة، إن عمليات الغسيل ستتم من الساعة الثانية عشر صباح اليوم وحتى الساعة السادسة صباح غدًا، بهدف للقضاء نهائيًا على أي شكوى من المياه، منوهة أنه يتسبب الغسيل في ضعف المياه وتأثر الأدوار العليا طوال فترة الغسيل وحتى الانتهاء.

وناشدت  المتحدث الإعلامي، بقاطني المنطقة عدم الانسياق وراء الشائعات التي من شأنها إثارة الذعر والبلبلة، وأن ما حدث من تغيير في الرائحة و الطعم يرجع إلى بدء تشغيل المحطة المرشحة الجديدة بالوليدية، و أنه لا توجد أي خطورة من شرب المياه بتلك المنطقة.

وأوضحت جميل أن الشركة تتواصل مع المواطنين دائما عبر خطها الساخن 125 أرضي على مدار اليوم، لاستقبال أي شكاوى أو استفسارات وإرسال المعمل فورًا لسحب العينات تحت إشراف متخصصين بقطاع المعامل.

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