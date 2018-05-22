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الوطن

الغرفة التجارية: مد فترة معرض "أهلا رمضان" نظرا للإقبال الكبير

منذ 9 دقيقة
كتب: عبيرالعربي
الغرفة التجارية: مد فترة معرض "أهلا رمضان" نظرا للإقبال الكبير

الغرفة التجارية :مد فترة معرض أهلا رمضان نظرا لاقبال الأهالي على السلع والمنتجات حتى نهاية مايو

أكد أكرم الشافعي، رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، مد فترة العمل بمعرض "أهلاً رمضان"، حتى 31 مايو بعد أن كان مقرر له العمل حتى 23 مايو، نظرًا للإقبال الجماهيري على السلع والمنتجات.

وأعلن الشافعي، أن الإقبال هذا العام على المعرض كبيرة وملحوظة مقارنة بالعام الماضي نظرًا لانخفاض الأسعار التي عملت على جذب الأهالي والمواطنين، لافتا إلى أن الغرفة راجعت عدد من الأسعار وخاصة بيع اللحوم وأجبرت التجار على بيعها بسعر 85 جنيهًا وعندما غادروا المعرض تم إعادة طرحها بنفس السعر مجددًا أمام الجماهير.

وقال رئيس الغرفة التجارية، في تصريحات خاصة، إن منفذ القوات المسلحة يشهد اقبالا متتاليا من الأهالي نتيجة انخفاض أسعار المنتجات لدية بشكل ملحوظ عن نظير كافة المعروضات سواء من الدواجن أو اللحوم وجميع مشتقاتها.

وأكد أن المعرض يشمل 150 عارضًا، بالإضافة إلى معرض المشغولات اليدوية الذي أقامته الغرفة على هامش المنفذ الكبير ترويجا للفتيات والسيدات المنتجات بالمحافظة.

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