محافظ بورسعيد يحتوي أزمة "البالة" بالاتفاق مع الغرفة التجارية

التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم، بمجلس إدارة الغرفة التجارية، برئاسة عبد الفتاح المصري، وبحضور أعضاء شعبة الملابس المستعملة، ورئيس الإدارة المركزية للجمارك، وممثلي التجار.

وأكد محافظ بورسعيد في بداية اللقاء حرصه على مصلحة كافة العاملين في مجال الملابس المستعملة "البالة"، وإن قرار نقلهم إلى مول الملابس المستعملة، يهدف في المقام الأول لمصلحة التجار، نظرًا لما تكتسبه هذا المنطقة من أهمية خاصة لوجود العديد من المشروعات الكبرى التي ستجعلها مقصد لجميع الزائرين.

وجرى الاتفاق خلال الاجتماع على منح مهلة حتي فبراير 2019 لنقل السوق مع الالتزام بإجراء القرعة في موعدها المحدد 20 مايو.

وشكر المحافظ الشكر الغرفة التجارية برئاسة عبد الفتاح المصري، وجميع الأعضاء، على جهودهم في تقريب وجهات النظر بين تجار الملابس المستعملة والأجهزة التنفيذية.