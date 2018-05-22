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الوطن

"الأرصاد" تحذر المواطنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة اليوم وغدا

منذ 17 دقيقة
كتب: سحر المكاوى
"الأرصاد" تحذر المواطنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة اليوم وغدا

صوره أرشيفيه

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة اليوم وغدا، واللذان يشهدان ذروة الموجة الحارة، وتصل درجة الحرارة خلالهما على القاهرة لـ42 درجة مئوية.

ونصحت الهيئة المواطنين بوضع قبعة أو غطاء على الرأس أو استخدام مظلة شمسية وارتداء ملابس خفيفة فضفاضة فاتحة ويفضل أن تكون قطنية.

كما نصحت الهيئة المواطنين بالإكثار من شرب الماء بعد الإفطار وتناول أطعمة صحية خلال الإفطار، والإكثار من الخضروات والفواكه والتواجد في أماكن جيدة التهوية ذات برودة معتدلة وقليلة الرطوبة.

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