"مصر للطيران" تقدم 25% تخفيضا على رحلاتها من القاهرة إلى نيويورك

قدمت شركة مصر للطيران تخفيضا 25% على رحلاتها المتجهة من القاهرة إلى نيويورك، بحيث يمكن للعملاء شراء التذاكر حتى 30 مايو الحالي والاستمتاع بالسفر حتى 30 يونيو المقبل، وأيضا تخفيض 25% على رحلات بومباي على أن يكون شراء التذاكر حتى 31 مايو والسفر حتى 12 نوڤمبر، وذلك في إطار حرصها على تلبية رغبات عملائها.

وقالت الشركة، في بيان صحفي اليوم، إن الشركة ستواصل عروضها الترويجية والتي تشمل تخفيضات وأسعار تنافسية على بعض وجهاتها، موضحة أن مصر للطيران ستقدم عرضا آخر على رحلات بيروت بأسعار تنافسية تبدأ من 3265 جنيها للدرجة السياحية و7564 جنيها لدرجة رجال الأعمال شاملة الرسوم والضرائب، حيث يمكن للعملاء شراء التذاكر حتى 31 مايو والسفر حتى 12 يونيو المقبل.