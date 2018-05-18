انضمام أول طائرة شحن "إيرباص 330" لـ"مصر للطيران" يوليو المقبل

ترأس الطيار باسم جوهر رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للشحن الجوي، وفد الشركة بمعرض الشحن الجوي بجمهورية الصين الشعبية Air Cargo China وسط كبرى شركات الطيران العالمية المتخصصة في مجال الشحن الجوي، وممثلي مطارات الشحن والعديد من العاملين في هذا المجال.

وقال جوهر، وفق بيان للشركة، إن الشركة تشارك بهذه المعارض للتعرف على كافة المستجدات في مجال الشحن الجوي وكذا للتسويق والإعداد لفتح أسواق جديدة واعدة في دول شرق آسيا.

وأوضح أن أول طائرة شحن من طراز إيرباص 330 ستنضم إلى أسطول الشحن الجوي خلال شهر يوليو المقبل، وهي واحدة من 3 طائرات تم الاتفاق إلى تحويلهم من طائرات ركاب إلى شحن جوي سينضمون إلى أسطول الشحن الجوي تباعا حيث تم عقد العديد من الاجتماعات وإجراء العديد من الاتفاقيات التجارية خلال المعرض.

وأضاف أن الاتفاقيات والخطوط الواعدة الجاري دراستها بالشركة سيكون لها عظيم الأثر على الشركة الوطنية مصر للطيران.

وضم وفد الشركة المشارك بالمعرض هشام عليوة مدير عام الشؤون التجارية، وأحمد جليلة مدير بضائع الصين، ومحمد زكي بالإدارة العامة للشؤون التجارية وبحضور Rush Wang وكيل عام مبيعات شركة مصر للطيران للشحن بجمهورية الصين الشعبية.